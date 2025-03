La tecnologia a detonazione rotante porta i missili nel futuro

Pratt & Whitney ha appena fatto un bel passo avanti nel mondo della propulsione sperimentale, completando con successo una serie di test su un motore a detonazione rotante. Nome complicato, ma il concetto è piuttosto affascinante: un sistema che potrebbe rivoluzionare il modo in cui viaggiano i missili supersonici, rendendoli più veloci, più efficienti e con una maggiore autonomia.

Il nuovo motore a detonazione rotante

Ma andiamo con ordine. Come funziona questa tecnologia? Di base, immaginate un motore che non ha bisogno di turbine o compressori tradizionali. Invece, sfrutta un’onda di detonazione che continua a girare all’interno di una camera chiusa, generando una spinta costante. Tradotto in parole povere, è come avere un’esplosione controllata che si autoalimenta e spinge il veicolo in avanti con una potenza incredibile.

Ovviamente, non è stato facile arrivare a questo risultato. Gli ingegneri di Pratt & Whitney hanno dovuto trovare la formula perfetta per far funzionare il tutto senza che il motore si autodistruggesse nel processo. Qui entra in gioco la stampa 3D, che ha permesso di creare componenti con forme e materiali sperimentali, riducendo i tempi di sviluppo e testando rapidamente diverse configurazioni.

Ma questa tecnologia non è solo un esperimento da laboratorio: è stata sviluppata con un obiettivo ben preciso. Il motore RDE fa parte del programma Gambit della DARPA e potrebbe essere montato sui missili di nuova generazione prodotti da Raytheon. Il vantaggio? Un sistema di propulsione più compatto e leggero, che lascia più spazio per carburante e sensori, aumentando la portata e la precisione. Insomma, armi più avanzate ed efficaci.

Ora che i test di base sono stati superati, il prossimo passo è provare il motore su un veicolo vero e proprio. Se tutto andrà come previsto, questa tecnologia potrebbe diventare operativa molto prima di quanto si pensi. E considerando il crescente interesse per le armi ipersoniche, è probabile che sentiremo parlare molto presto di questi motori a detonazione rotante.