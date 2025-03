Penna AI in arrivo? È integrata con HearIt.AI e ChatGPT

L’evoluzione della tecnologia ha portato numerosi cambiamenti. A tal proposito, il settore della scrittura è uno dei più coinvolti. L’incontro tra la scrittura tradizionale e l’intelligenza artificiale sta dando vita a strumenti innovativi. Come la “The One Smart AI Pen“. Si tratta di un dispositivo che sta facendo parlare di sé. Ciò soprattutto per le sue incredibili potenzialità. Con tale strumento potrebbe essere possibile scrivere su carta con una penna a sfera e ottenere la trascrizione digitale degli appunti. Inoltre, grazie alla funzione di dettatura vocale, è possibile scrivere senza toccare una tastiera. Questo è ciò che promette la penna intelligente progettata da Zakwan Ahmad.

L’innovazione proposta dalla nuova penna AI

Non si tratta di un semplice strumento di scrittura. Il dispositivo risulta l’unione perfetta tra semplicità e potenza. Con tali caratteristiche “The One Smart AI Pen” è destinata a rivoluzionare la routine quotidiana di moltissimi utenti. La penna è dotata di una serie di funzionalità AI avanzate. Ciò grazie anche alla connessione con l’app mobile HearIt.AI e con ChatGPT

Inoltre, sarà possibile accedere anche alla registrazione audio e la traduzione in oltre 52 lingue. Tali opzioni la rendono uno strumento utile in ambito lavorativo e accademico. Una delle caratteristiche più innovative dalla penna è la citata modalità “Writing Mode“. Quest’ultima consente di convertire la scrittura manuale in formato digitale.

La batteria della nuova pena AI promette di durare fino a 30 ore. Inoltre, presenta l’opzione Bluetooth 5.2 per una connessione stabile. A ciò si unisce uno slot MicroSD per memorizzare le proprie registrazioni. Al momento, il progetto sta cercando di ottenere finanziamenti tramite Kickstarter. Ciò mette in evidenza una caratteristica importante dei dispositivi in crowdfunding: l’incertezza. Investire in tali prodotti può essere un rischio, ma offre anche la possibilità di essere tra i primi ad esplorare innovazioni uniche. Il prezzo del nuovo dispositivo AI potrebbe essere venduto con un prezzo iniziale di 50 dollari per i primi acquirenti.