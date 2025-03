Gli scarti caseari diventano risorsa inaspettata grazie al lievito

sc

Immagina di poter trasformare gli scarti dell’industria casearia in qualcosa di utile e sostenibile, semplicemente grazie ai lieviti. No, non è fantascienza, ma il risultato di una ricerca condotta tra Nigeria e Svezia, che ha analizzato duemila ceppi di lievito provenienti dall’Africa occidentale per scoprire il loro incredibile potenziale biotecnologico.

Dallo scarto caseario all’olio ecologico

Tutto parte da un problema molto concreto: il lattosio, un sottoprodotto del settore caseario, viene spesso considerato uno scarto senza valore. Ma alcuni tipi di lievito riescono a nutrirsi proprio di questa sostanza, trasformandola in qualcosa di molto più interessante. I ricercatori hanno scoperto che certi ceppi possono accumulare fino al 40% del loro peso in lipidi, ovvero grassi, aprendo la strada alla produzione di oli microbici, simili a quelli vegetali, con possibili applicazioni in diversi settori.

Il bello di questa scoperta è che potrebbe avere un impatto concreto sulla sostenibilità. Oggi l’industria dipende da fonti di oli come il pesce, il petrolio e la palma, tutte opzioni con pesanti conseguenze ambientali. Ma se il lievito potesse fare il lavoro sporco al posto nostro, avremmo un’alternativa molto più ecologica, ottenuta semplicemente sfruttando un sottoprodotto che altrimenti andrebbe sprecato.

Per arrivare a queste conclusioni, i ricercatori hanno raccolto campioni da ogni angolo della Nigeria: frutta, cortecce, suoli, acque… insomma, qualsiasi luogo in cui fosse possibile trovare nuove varietà di lievito. Dopo aver selezionato i ceppi più promettenti, hanno studiato il loro comportamento in diverse condizioni. Il risultato? Oltre 200 ceppi si sono dimostrati in grado di crescere grazie al lattosio, e alcuni di loro lo hanno trasformato in lipidi in quantità davvero impressionanti.

L’idea di poter utilizzare questi lieviti per produrre oli e altri bioprodotti non è solo affascinante, ma rappresenta anche una possibilità concreta per rendere più sostenibile l’industria. Se pensiamo a un futuro in cui gli scarti vengono trasformati in risorse, il lievito potrebbe diventare un vero alleato dell’economia circolare. E chissà, magari tra qualche anno il nostro shampoo, il nostro cibo o persino il carburante della nostra auto potrebbero essere prodotti proprio grazie a questi microrganismi.