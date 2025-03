Nothing (3a) e Pro: i modelli raggiungono ottimi risultati nei test

In questi giorni il mondo della telefonia ha visto l’arrivo di due nuovi elementi nell’arsenale disponibile agli utenti per l’acquisto, stiamo parlando dei due nuovi smartphone di Nothing arrivati nella variante 3(a) e Pro, questi ultimi ovviamente sono finiti sotto l’occhio attento della community, che da sempre interessata a questa filosofia di smartphone che offre prezzi contenuti con delle rinunce su alcuni dettagli ritenuti superflui ma allo stesso tempo prestazioni di livello elevato, grazie a ottimizzazioni decisamente profonde.

Ovviamente, dopo l’arrivo di questi device, nulla viene lasciato al caso e il buon vecchio JerryRigEverything, ha pensato bene di sottoporre i due smartphone a dei test sulla resistenza decisamente importanti per valutare appunto la tenuta della scocca sulla quale c’erano maggiori dubbi dal momento che quest’ultima è in plastica e non in materiale metallico.

Il test e il teardown

Lo youtuber ha dunque sottoposto i due smartphone ai suoi test di routine verificando effettivamente dei risultati davvero buoni, gli smartphone infatti hanno reagito bene e hanno mostrato anche una discreta resistenza, nello specifico si sono comportati come avrebbero dovuto, lo schermo infatti si è rigato dove e quando doveva, la scocca ha offerto le resistenze che doveva offrire e solo alcuni dettagli sono stati leggermente infelici anche a causa della fretta dello youtuber che durante la rimozione della colla che lega la scocca crepato per l’appunto quest’ultima che essendo in vetro, però offre la giusta resistenza a tutto il dispositivo e anche un feedback decisamente di livello alle mani dell’utente.

Durante lo smontaggio, però è emerso che il deve essere in questione presenta delle viti a croce in posizioni decisamente infelici e poco visibili, di conseguenza in caso di bisogno di riparazione, si suggerisce di prestare molta attenzione o comunque di rivolgersi a personale qualificato ed esperto in modo da evitare danni allo smartphone legati a disattenzione o difficoltà nel visualizzare le viti di assemblaggio.