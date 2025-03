Apple MacBook Pro in FOLLE sconto di 300 euro su Amazon solo OGGI

Apple MacBook Pro può essere vostro in questo periodo su Amazon con uno dei prezzi più bassi che effettivamente si siano mai visti, un risparmio che supera di gran lunga la spesa inferiore che abbiamo visto nel passato, e che allo stesso tempo prevede un investimento finale di 2199 euro, per la variante con 512GB di memoria interna.

Il prodotto può essere acquistato nel periodo corrente con un display da 14,2 pollici di diagonale, si tratta di un bellissimo pannello Liquid Retina XDR, che viene affiancato dalla presenza di un processore Apple M4 Pro, il top di gamma del periodo corrente, si tratta di una CPU 12-core con GPU 16-core, ed anche 24GB di memoria interna unificata, affiancata a sua volta da una ROM massima di 512GB su SSD ad alta velocità.

Iscrivetevi subito al canale Telegram dedicato ai codici sconto Amazon gratis in regalo, che possono essere vostro ricevendoli direttamente sul vostro smartphone, con anche le migliori offerte esclusive.

Apple MacBook Pro: la promozione mai vista prima d’ora

Oltre 300 euro di sconto vi attendono su Amazon nel momento in cui andate ad acquistare Apple MacBook Pro, un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, con un prezzo consigliato di 2499 euro, che si abbassa fino a 2199 euro, spendendo circa il 12% in meno del listino di cui sopra. La spedizione avviene a domicilio in tempi brevissimi, con garanzia della durata di 24 mesi. L’ordine può essere completato subito qui.

Uno degli aspetti migliori del prodotti riguardano sicuramente la durata della batteria, una autonomia fino a 22 ore di utilizzo continuativo, che promette performance di ottimo livello, sia collegato alla presa di corrente sia in termini di utilizzo in mobilità. Apple MacBook Pro può essere facilmente utilizzato standalone, anche se il maggiore successo lo riscontra direttamente se integrato all’interno di un ecosistema Apple più completo e funzionale per la maggior parte degli utilizzi.