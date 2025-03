CoopVoce: torna la EVO 200 a 7,90€ al mese, ecco cosa include

CoopVoce rilancia con una nuova offerta chiamata EVO 200, studiata per sfidare direttamente i grandi operatori sul mercato delle tariffe di fascia alta. Si tratta di una soluzione completa e conveniente, pensata per attirare utenti dagli altri gestori grazie a condizioni molto chiare e vantaggiose.

Cosa offre la nuova CoopVoce EVO 200

L’offerta EVO 200 punta tutto su una formula semplice ma molto generosa. Ogni mese gli utenti avranno infatti a disposizione:

minuti illimitati per chiamare senza limiti tutti i numeri nazionali fissi e mobili;

per chiamare senza limiti tutti i numeri nazionali fissi e mobili; 1000 SMS da inviare liberamente verso qualsiasi operatore;

da inviare liberamente verso qualsiasi operatore; 200 GB di traffico dati in 4G, per navigare senza preoccupazioni e con grande libertà, sia per guardare video che per usare applicazioni o navigare sui social.

Tutto questo è disponibile a soli 7,90 euro al mese per sempre: un prezzo fisso che non cambierà nel tempo. Questo è un vantaggio fondamentale, considerando quanto spesso le offerte telefoniche subiscono aumenti indesiderati dopo alcuni mesi dall’attivazione.

Attivazione gratuita fino al 2 aprile per tutti

CoopVoce rende EVO 200 ancora più interessante grazie a un altro aspetto: l’attivazione dell’offerta è completamente gratuita per chi la sceglie entro il 2 aprile 2025. Una possibilità concreta per risparmiare ulteriormente, dato che spesso i costi iniziali rappresentano un ostacolo per chi valuta un cambio di operatore.

Scegliere EVO 200 è semplice e veloce: basta recarsi sul sito ufficiale di CoopVoce o direttamente presso uno dei tanti punti vendita Coop, dove l’offerta può essere attivata immediatamente senza lunghe attese. Passare ad un gestore di questo genere conviene sempre, in quanto garantisce il meglio e peraltro senza cambiare mai i prezzi in corso d’opera. CoopVoce è diventato famoso proprio per la sua grande affidabilità e appoggiandosi alle infrastrutture di un brand come TIM non può che garantire il meglio. Il servizio è sempre affidabile e la qualità è massima, proprio come desiderano gli utenti al giorno d’oggi.