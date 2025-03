Intel: Barrett critica le recenti scelte dell’azienda

Di recente, Intel è al centro di una nuova discussione “interna”. A sollevarla è stato Craig Barrett, ex amministratore delegato dell’azienda. Quest’ultimo ha criticato duramente la proposta del consiglio di amministrazione di Intel di suddividere l’azienda in più entità e cedere alcune parti a TSMC. Barrett ha descritto tale strategia come “stupida”. Inoltre, ha avvertito che un simile approccio rischierebbe di annullare i progressi compiuti sotto la leadership di Pat Gelsinger. Dimessosi dalla carica di CEO lo scorso dicembre.

Intel: emerse nuove discussioni

Barrett ha ribadito con fermezza la sua posizione. Secondo l’ex CEO, Intel deve restare unita e concentrarsi sullo sviluppo delle sue tecnologie più avanzate. Tra cui spicca il processo produttivo 18A, considerato un elemento chiave per la competitività futura dell’azienda. Inoltre, Barrett ha sottolineato l’importanza della litografia High NA EUV. Una tecnologia destinata a migliorare la capacità di Intel di competere con TSMC e Samsung nel campo della miniaturizzazione dei transistor.

L’attacco di Barrett non ha risparmiato il consiglio di amministrazione, definendolo inadeguato per gestire un’azienda operante in un settore così competitivo. Ha criticato la composizione del CdA, sostenendo che figure accademiche e burocratiche non abbiano l’esperienza necessaria per guidare un colosso dei semiconduttori. A suo avviso, le difficoltà passate di Intel sono state principalmente legate ai ritardi nell’innovazione dei processi produttivi, e la soluzione non è la frammentazione, ma un investimento continuo nelle tecnologie chiave. Secondo Barrett, Gelsinger ha svolto un lavoro eccezionale nel rivitalizzare il settore e dovrebbe essere richiamato per portare a termine il percorso di rilancio.

Inoltre, Barrett ha suggerito che Intel dovrebbe focalizzarsi su un servizio clienti eccellente, prezzi competitivi, capacità produttiva garantita e una chiara distinzione tra la progettazione dei chip e i clienti della fonderia. Solo mantenendo una strategia coerente e investendo nelle sue competenze fondamentali, Intel potrà consolidare la sua posizione nel settore.