Motorola Edge 60 e 60 Pro: primi dettagli e immagini trapelate

I prossimi smartphone di casa Motorola, Edge 60 e Edge60 Pro, si mostrano, in anteprima,in alcune immagini pubblicate da WinFuture. I render suggeriscono che l’azienda abbia scelto di mantenere il suo stile ormai caratteristico. Dunque senza stravolgimenti ma con piccole migliorie estetiche. La struttura presenta linee morbide e un modulo fotografico quadrato e sporgente, posizionato nell’angolo in alto a sinistra.

Specifiche tecniche del Motorola Edge 60 e 60 Pro: fotocamera e varianti cromatiche

Tra gli elementi distintivi emergono le finiture che sembrano differenziarsi tra i due modelli. In quanto in un caso appaiono simili al tessuto, nell’altro ricordano la pelle sintetica. Anche la gamma cromatica suggerisce una particolare attenzione ai dettagli. A tal proposito si vocifera che Motorola potrebbe rinnovare la collaborazione con Pantone per offrire colorazioni vivaci e moderne. Proprio come avvenuto in passato.

Un altro aspetto interessante riguarda lo schermo. Il modello standard avrà un display piatto. Mentre il Pro adotterà bordi curvi, sempre meno diffusi sul mercato. Indipendentemente da questa differenza, entrambi gli smartphone presenteranno un retro curvo e una cornice che sembra essere realizzata in metallo. Questo mix di materiali e finiture contribuisce a dare ai dispositivi un aspetto elegante e riconoscibile.

Le informazioni sulle caratteristiche hardware sono ancora limitate. Ma alcuni dettagli sulla fotocamera sono già emersi. Motorola avrebbe scelto di equipaggiare entrambi i modelli con un sensore principale Sony LYT-900. Si tratterebbe di un notevole miglioramento rispetto al LYT-700C utilizzato nella serie precedente. Promettendo prestazioni fotografiche superiori.

Differenze da tenere a mente

Le differenze tra Edge 60 e Edge60 Pro emergono soprattutto nella tipologia di lunghezze focali. Il modello base dovrebbe offrire un intervallo tra 12 e 24mm, suggerendo l’assenza di una lente zoom. Al contrario, la versione Pro potrebbe raggiungere i 73mm, garantendo così uno zoom ottico 3x.

Motorola ha scelto anche una diversa distribuzione delle colorazioni tra i due modelli. Edge 60 sarà disponibile in blu, rosa e verde acqua, invece il Pro arriverà nei colori blu, verde e viola. Questa varietà di tonalità sottolinea l’intenzione del brand di mantenere un design accattivante. Dunque in grado di soddisfare i gusti più diversificati.

Insomma, l’ufficializzazione dei nuovi dispositivi è attesa nelle prossime settimane. Sarà interessante scoprire se, oltre alle scelte estetiche, Motorola avrà introdotto miglioramenti anche a livello di prestazioni e funzionalità software.