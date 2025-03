Materiali avanzati per il nucleare: l’Europa accelera la ricerca

L’energia nucleare è un tema che divide, ma che continua a essere al centro delle strategie per un futuro più sostenibile. In Europa, la ricerca sui reattori di nuova generazione sta accelerando, e uno dei progetti più ambiziosi in questo campo è CONNECT-NM. Dietro questo nome un po’ tecnico si nasconde un obiettivo molto concreto: sviluppare materiali più avanzati per i reattori del futuro, rendendoli più sicuri, efficienti e affidabili. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea e vede coinvolti diversi istituti di ricerca, con l’ENEA tra i protagonisti.

Reattori raffreddati al piombo

L’idea alla base di CONNECT-NM è semplice: se vogliamo costruire reattori più innovativi, servono materiali all’altezza. E non si tratta solo di trovare quelli giusti, ma anche di testarli, certificarli e creare standard che possano essere utilizzati in tutta Europa. L’ENEA, che da oltre vent’anni lavora su materiali per il nucleare, ha il compito di raccogliere e organizzare i dati disponibili, garantire che le ricerche siano allineate tra i vari laboratori e sperimentare nuove soluzioni.

Uno dei punti chiave del progetto riguarda i reattori veloci raffreddati al piombo (LFR). Questi impianti potrebbero rivoluzionare il settore, grazie a una tecnologia che promette maggiore sicurezza e minori scorie radioattive. Ma per farli funzionare servono materiali in grado di resistere a condizioni estreme, e qui entra in gioco il laboratorio RACHEL, situato nel centro ricerche ENEA di Brasimone, sull’Appennino tosco-emiliano. In questo laboratorio vengono testate leghe metalliche per capire quanto resistano alla corrosione e alle alte temperature, fino a 750°C.

Ma CONNECT-NM non si limita alla sperimentazione in laboratorio. Il progetto punta anche a formare una nuova generazione di esperti, creando programmi di studio e opportunità di scambio tra i vari istituti di ricerca. Inoltre, si lavora per rendere più accessibili le infrastrutture di ricerca in tutta Europa, così che i dati e le scoperte possano essere condivisi più facilmente.

Insomma, al di là degli aspetti tecnici, CONNECT-NM è un tassello importante nella corsa verso un nucleare più moderno e sicuro. Se tutto andrà come previsto, il progetto potrebbe contribuire a far avanzare il settore, aiutando l’Europa a posizionarsi in prima linea nell’innovazione energetica.