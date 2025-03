WhatsApp: nuova funzione per la Gestione delle Notifiche

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate ed importanti al mondo, nonché uno di quei servizi essenziali ed imprendiscibili. Ed a grande richiesta sta per introdurre una novità attesissima, ovvero, la possibilità di gestire in modo personalizzato il conteggio dei messaggi non letti. Dopo un periodo in cui rimossa senza spiegazioni, il team di sviluppo ha ripreso a lavorare a questa impostazione, e quindi testando nuovamente la funzione Clear Badge. Attualmente in fase beta, la funzionalità consente di decidere se azzerare automaticamente il badge quando si chiude l’app o mantenerlo fino a quando le notifiche non saranno visualizzate manualmente.

WhatsApp: Arriva la gestione avanzata dei badge di Notifica

Con l’approccio attuale, aprendo l’app il conteggio delle chat veniva eliminato anche se i messaggi non erano stati letti. La nuova opzione, invece, permette di lasciare visibile il numero dei messaggi non letti, offrendo maggiore trasparenza e controllo. Per azzerare il conteggio, l’utente dovrà, quindi, aprire e visualizzare ogni conversazione con notifiche attive. Questo cambiamento, oltre a migliorare la gestione dei messaggi, potrebbe contribuire a ridurre lo stress causato dall’accumulo di avvisi, specialmente su quei dispositivi che ricevono numerosi messaggi quotidianamente.

La funzione è già disponibile per alcuni dispositivi Android e per una ristretta cerchia di utenti iOS, ovviamente, partecipanti al programma beta. WhatsApp permette così a ciascuno di scegliere l’opzione più adatta alle proprie esigenze. Chi preferisce un’interfaccia pulita potrà abilitare il reset automatico del badge. Chi vuole rimanere aggiornato sul numero dei messaggi non letti, invece, potrà lasciare attiva la visualizzazione. Le opzioni, accessibili dalle impostazioni delle notifiche, offrono una gestione personalizzata e flessibile, in linea con le richieste della community.

Oltre alla gestione dei badge, il team sta testando anche un’altra innovazione: la possibilità di segnare tutte le chat come lette, con un solo gesto. Questa soluzione potrebbe semplificare ulteriormente l’esperienza d’uso, garantendo maggiore comodità e risparmio di tempo. La combinazione di queste novità dimostra l’impegno di WhatsApp nel fornire strumenti utili per un’interazione sempre più intuitiva e personalizzata. In attesa del rilascio definitivo, come già citato, la funzione può essere provata entrando a far parte del programma beta dell’app.