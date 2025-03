Asfalto auto-riparante: ecco la soluzione sostenibile per dire addio alle buche

Arriva direttamente da un team di ricercatori internazionali la notizia che vede come protagonista una soluzione innovativa e sostenibile per far fronte al problema delle buche stradali. Nonostante la manutenzione avvenga con frequenza, a volte ciò non basta per avere un risultato ottimale.

Ecco che il team di esperti è riuscito a sviluppare un asfalto auto-riparante utilizzando rifiuti di biomassa e intelligenza artificiale. Parliamo dunque di un ottimo risultato che apre la porta a soluzioni innovative e sostenibili per il futuro. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Asfalto auto-riparante: l’innovativa soluzione

Il problema delle buche stradali purtroppo riguarda da vicino moltissimi paesi. Una problematica che va affrontata poiché richiede gradi interventi di manutenzione e riparazione con costi del tutto elevati. A tal proposito, dunque, l’obiettivo degli esperti della Swansea University, del King’s College di Londra e dell’Universidad del Bío-Bío a Concepción, è stato di lavorare su una soluzione per eliminarne i costi.

Non a caso, i ricercatori hanno proposto l’uso di spore biologiche per implementare sostanze rigeneranti a base di olio riciclato. Nello specifico, nel momento in cui l’asfalto inizia a mostrare segni di danneggiamento, le spore iniziano a rilasciare il contenuto avviando un processo di riparazione eliminando una microfessura sulla superficie asfaltata in meno di un’ora.

Al proposito, non sono mancate le parole del docente del dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Swansea. Il docente ha dichiarato come l’unione di esperti di ingegneria civile, chimica e informatica, sia stata combinata a gli strumenti di intelligenza artificiale all’avanguardia di Google Cloud.

Non poco pertanto l’entusiasmo e l’orgoglio per essere riusciti a promuovere lo sviluppo di asfalto auto-riparante utilizzando rifiuti di biomassa e intelligenza artificiale. Come sottolineato da Jose Norambuena-Contreras, questo approccio posiziona tale ricerca all’avanguardia nell’innovazione infrastrutturale sostenibile. Tutto, contribuendo allo sviluppo di strade a zero emissioni nette con maggiore durata.