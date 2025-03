Perplexity: arriva una nuova modalità vocale

Il mondo dell’intelligenza artificiale si arricchisce con l’arrivo di una novità importante. Perplexity ha introdotto una rivoluzionaria modalità vocale. Quest’ultima punta a ridefinire il concetto di dialogo tra uomo e macchina. Con tale innovazione, il chatbot si propone di competere direttamente con colossi del settore come ChatGPT, Gemini Live e Copilot. Introducendo una serie di funzionalità pensate per rendere l’interazione più fluida e naturale. La novità più interessante è la possibilità di interrompere la voce dell’AI in tempo reale. Dettaglio che consente un’interazione più dinamica, senza lunghe attese per la fine delle risposte. Tale caratteristica rappresenta un passo importante rispetto ai sistemi tradizionali. Quest’ultimi, infatti, spesso costringono gli utenti ad attendere la conclusione di un discorso prima di poter intervenire.

Perplexity introduce importanti cambiamenti

Inoltre, il modello AI ha adottato un sistema a microfono aperto. In tal modo migliora la reattività e permette conversazioni più immediate. Un altro elemento distintivo è l’espansione del catalogo di voci disponibili. Gli utenti possono ora scegliere tra diverse tonalità e stili. Ciò permette di personalizzare ulteriormente l’esperienza d’uso. Tale aggiornamento mira a rendere il chatbot più accessibile e coinvolgente. Adattandosi meglio alle preferenze individuali.

Al momento, la nuova modalità vocale è disponibile esclusivamente per dispositivi iOS. Ma l’azienda ha assicurato che l’estensione alle piattaforme Android e Mac è vicina. Anche l’interfaccia utente ha subito un rinnovamento. Ciò con l’introduzione di animazioni più avanzate che rendono l’interazione visiva più intuitiva e immersiva.

Restano però ancora dubbi sui limiti di utilizzo della nuova funzionalità. Ma per avere maggiori informazioni sarà necessario attendere ulteriori dichiarazioni. L’aggiornamento segna un passo cruciale per Perplexity nel panorama dell’AI. L’integrazione di una voce interattiva e la maggiore varietà di opzioni vocali evidenziano la volontà dell’azienda di offrire un’esperienza sempre più personalizzata. Resta da vedere come suddetta innovazione influenzerà la sua posizione nel mercato e in relazione alla concorrenza.