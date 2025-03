L’elio può essere usato nei razzi? Ecco la proposta dalla Cina

Dalla Cina arriva una nuova possibile innovazione. Quest’ultima riguarda la propulsione missilistica e spaziale. A presentarla è stata un gruppo di scienziati cinesi dell’Harbin Engineering University. L’innovazione parte dall’intuizione derivata dai problemi tecnici della navicella Starliner di Boeing. Tale scoperta potrebbe rivoluzionare il settore aerospaziale. Migliorando così le prestazioni dei razzi. Ed intervenendo anche per ridurne la tracciabilità. La Starliner, progettata per trasportare astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha subito un grave problema di perdita di elio. Impedendo il rientro immediato dell’equipaggio.

Nuova soluzione per la perdita di elio

L’elio viene tradizionalmente utilizzato nei sistemi di pressurizzazione del carburante. Ma la sua fuoriuscita ha evidenziato una vulnerabilità critica del sistema. Partendo da tale problematica, il team cinese ha esplorato un approccio innovativo. Invece di considerare l’elio solo come un elemento passivo, lo hanno trasformato in un agente attivo per migliorare le prestazioni della combustione.

Gli esperimenti condotti presso l’università hanno dimostrato che l’iniezione controllata di elio nella camera di combustione di un razzo a combustibile solido può generare un notevole aumento della spinta. Insieme ad una significativa riduzione della traccia termica. L’elio, essendo un gas estremamente leggero e non reattivo, si mescola rapidamente con i gas di combustione. Favorendo una maggiore espansione e un’ottimizzazione del flusso di scarico.

Secondo il capo del progetto, il ricercatore Yang Zenan, i test hanno mostrato un incremento dell’impulso specifico del 5,77%. Un valore che può sembrare ridotto ma che, su scala aerospaziale, rappresenta un miglioramento importante. Ancora più sorprendente è il possibile aumento della spinta. Quest’ultima potrebbe arrivare fino al 300%. Inoltre, i razzi con combustibile solido dotati di tale tecnologia potrebbero diventare una soluzione più economica ed efficiente. Ciò nel processo di posizionamento di satelliti in orbita.

Tale progresso sottolinea l’importanza di trasformare le sfide in opportunità. Un problema tecnico per Boeing è diventato un’innovazione cruciale per la ricerca aerospaziale cinese. Con implicazioni che spaziano dal settore militare a quello civile, l’iniezione di elio potrebbe rappresentare un punto di svolta nella progettazione dei futuri razzi e missili.