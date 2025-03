Inizia la missione IM-2: Athena e le innovazioni per il futuro

La NASA si prepara per una nuova avventura lunare, questa volta con il supporto di Intuitive Machines. Il 26 febbraio 2025, dal Kennedy Space Center in Florida, partirà la missione IM-2 a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9, con l’obiettivo di portare sulla Luna il lander Athena. Questo veicolo, sviluppato dall’azienda privata, trasporterà strumenti scientifici fondamentali per le future esplorazioni nell’ambito del programma Artemis e dell’iniziativa Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Dalla Terra alla Luna

Dopo circa una settimana di viaggio, Athena toccherà il suolo lunare il 6 marzo, atterrando nella regione di Mons Mouton, vicino al Polo Sud del satellite. A bordo ci saranno diversi esperimenti, tra cui un sistema avanzato per analizzare il suolo lunare alla ricerca di sostanze volatili e gas. Se tutto andrà secondo i piani, questa tecnologia potrebbe rappresentare un passo avanti verso l’utilizzo delle risorse direttamente sul posto, riducendo la dipendenza dalle forniture terrestri per le missioni spaziali.

Uno degli aspetti più interessanti della missione è l’impiego di un innovativo sistema di retroriflettori laser che aiuterà a migliorare la precisione della navigazione delle future missioni. Inoltre, verrà testato un drone propulsivo capace di muoversi sulla superficie lunare con piccoli “salti”, una soluzione che potrebbe rivoluzionare l’esplorazione di aree difficili da raggiungere con i tradizionali rover.

La missione vedrà anche la sperimentazione di un nuovo sistema di comunicazione sviluppato con Nokia Bell Labs, pensato per gettare le basi delle future reti di telecomunicazione sulla Luna. Insieme al lander Athena, viaggerà anche Lunar Trailblazer, un satellite della NASA progettato per mappare la distribuzione dell’acqua sulla superficie lunare.

Un altro elemento curioso della missione riguarda la collaborazione tra Intuitive Machines e Columbia Sportswear. L’azienda di abbigliamento tecnico metterà a disposizione le sue tecnologie brevettate per proteggere il lander dalle temperature estreme dello spazio, proprio come già accaduto nella missione IM-1 del 2024. Questa volta, l’isolamento termico del serbatoio di elio del lander sarà garantito dai sistemi Omni-Heat Infinity e Omni-Shade Sun Deflector, progettati originariamente per l’abbigliamento outdoor.

Chiunque voglia seguire il lancio potrà farlo in diretta grazie alla NASA, che trasmetterà l’evento su NASA+ e sul proprio sito ufficiale. Per gli appassionati più curiosi, sarà anche possibile registrarsi come ospiti virtuali e ricevere aggiornamenti sulla missione, oltre a un passaporto commemorativo digitale. Un’occasione imperdibile per chi sogna di essere parte della nuova era dell’esplorazione spaziale.