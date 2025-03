YouTube su Android TV: nuove etichette per i doppiaggi e miglioramenti AI per sottotitoli e trascrizioni

Google continua a migliorare l’esperienza di YouTube su Android TV con nuove etichette che segnalano i video doppiati e l’integrazione di intelligenza artificiale per migliorare la generazione dei sottotitoli e la trascrizione automatica su Google Drive. Queste novità puntano a rendere più chiara la fruizione dei contenuti multilingua e a ottimizzare l’accessibilità per gli utenti con difficoltà uditive o esigenze di traduzione.

Etichette per i video doppiati su YouTube per Android TV

Una delle principali novità riguarda l’introduzione di etichette per i video che includono doppiaggi in lingue diverse dall’originale. Questa funzione è pensata per aiutare gli utenti a identificare rapidamente se un contenuto è stato doppiato e in quale lingua.

Le etichette compariranno accanto ai video nella schermata di selezione su YouTube per Android TV, permettendo di distinguere i contenuti originali da quelli adattati con voci artificiali o umane.

L’obiettivo di questa funzione è migliorare l’esperienza di navigazione e garantire che gli utenti possano scegliere con maggiore consapevolezza i contenuti multilingua, evitando confusioni tra audio originale e doppiaggi generati dall’intelligenza artificiale.

Oltre alle etichette su YouTube, Google sta lavorando all’integrazione dell’intelligenza artificiale per la trascrizione automatica dei contenuti video su Google Drive.

Questa tecnologia consentirà di:

Generare automaticamente i sottotitoli per i video caricati sulla piattaforma.

Migliorare la precisione delle trascrizioni, riducendo gli errori e offrendo un testo più fedele all’audio originale.

Supportare più lingue, rendendo il servizio utile per un pubblico globale.

Queste funzionalità AI saranno particolarmente utili per chi utilizza Google Drive per archiviare e condividere contenuti multimediali, migliorando l’accessibilità e la ricerca nei file. Le etichette per i doppiaggi su YouTube per Android TV sono già in fase di test su un numero limitato di utenti e verranno estese gradualmente nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda le funzioni di trascrizione automatica su Google Drive, il rilascio globale avverrà in più fasi, con un primo rollout previsto entro la metà del 2025.