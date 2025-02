Sulla Luna arriva una capsula del tempo

È stato di recente presentato un nuovo progetto per lo Spazio. Si tratta della possibilità di lasciare un segno indelebile sulla Luna. Tutto ha avuto inizio con VideoLAN, l’organizzazione no-profit famosa per aver creato VLC Media Player. L’iniziativa è stata denominata “Lunar Time Capsule“. Offre l’opportunità di inviare un messaggio video che verrà depositato sulla superficie lunare. Una sorta di capsula del tempo per le generazioni future.

Ecco come “arrivare” sulla Luna

I video raccolti verranno trasportati dal lander Griffin. Un progetto realizzato nel programma Artemis della NASA. L’obiettivo di tale missione non è solo quello di riportare l’uomo sulla Luna dopo più di cinquant’anni. Ma anche di creare una base per future esplorazioni interplanetarie. Inclusa la preparazione per le missioni su Marte.

L’iniziativa è aperta a chiunque voglia partecipare e il processo per l’invio del proprio contributo è estremamente semplice. Basta visitare il sito ufficiale di “Lunar Time Capsule“, registrarsi e caricare un video, Quest’ultimo può contenere qualsiasi tipo di messaggio. Per garantire la conservazione dei dati in un ambiente ostile come quello lunare, caratterizzato da escursioni termiche estreme tra i -170°C e i +120°C, la NASA e i partner tecnologici hanno sviluppato una speciale tecnologia di archiviazione. Tale soluzione assicurerà che i messaggi video rimangano intatti per secoli, o addirittura millenni. Pronti per essere scoperti da futuri esploratori.

Al momento, la scadenza ufficiale per l’invio dei video non è stata comunicata. Eppure, gli esperti suggeriscono di non attendere troppo e di caricare il proprio messaggio il prima possibile. Ciò per assicurarsi un posto in tale storica capsula del tempo. Il progetto rappresenta una fusione tra tecnologia, esplorazione spaziale e memoria collettiva. Per la prima volta, chiunque potrà lasciare un’impronta sulla Luna. Anche senza dover essere un astronauta. È una rara occasione per connettere il presente con il futuro e per inviare un messaggio che potrebbe essere letto da generazioni di esploratori spaziali ancora da venire.