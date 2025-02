Naviga, chiama e risparmia con Very Mobile: 4,99€ al mese

Se stai cercando un’offerta telefonica semplice, conveniente e senza sorprese, Very Mobile ha quello che fa per te. Con 4,99€ al mese hai a disposizione 75 Giga, minuti e SMS illimitati. Il prezzo? Bloccato per sempre, senza aumenti improvvisi.

75 Giga e minuti illimitati senza pensieri con Very

La cosa migliore? Nessun vincolo. Se un giorno decidi di cambiare operatore, puoi farlo senza penali o costi nascosti. La tua offerta si rinnova sempre lo stesso giorno del mese, così non devi preoccuparti di ricordarti scadenze strane. E se per caso finisci i Giga, la navigazione si blocca automaticamente, evitando spiacevoli sorprese in bolletta. Ma niente panico: basta un tap sull’app per rinnovare subito l’offerta e ripartire senza attese.

La ricarica è altrettanto semplice. Puoi farla manualmente quando vuoi oppure attivare la ricarica automatica, così ogni mese l’importo verrà scalato senza che tu debba pensarci. E non pagherai mai un centesimo in più del costo della tua offerta.

Very Mobile include anche alcuni servizi extra utilissimi, come la possibilità di usare la SIM in hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi. E se viaggi in Europa, hai 6,3 Giga da usare senza costi aggiuntivi, oltre a minuti e SMS illimitati. Se poi hai bisogno di chiamare numeri internazionali, puoi abilitare la funzione direttamente dall’app. Gli SMS bancari, invece, sono sempre attivi, così puoi tenere sotto controllo il tuo conto senza problemi.

Per proteggerti da addebiti indesiderati, i servizi a pagamento come abbonamenti a oroscopi o suonerie sono bloccati di default. Se invece vuoi cambiare offerta per avere più Giga, puoi farlo gratis in qualsiasi momento, senza distinzioni tra nuovi e vecchi clienti.

La rete Very Mobile copre il 99,7% della popolazione e ora è disponibile anche in 5G, per navigare ancora più velocemente. Video in ultra HD, gaming senza lag e upload di file pesanti non saranno più un problema.

Attivare una SIM Very è semplicissimo. Se scegli quella fisica, la riceverai direttamente nella cassetta postale entro pochi giorni e potrai attivarla tramite app. Se invece preferisci la eSIM, ti basta acquistare online e scaricare il QR Code per attivarla in pochi secondi.

E se hai bisogno di assistenza? Nessun problema: l’app Very ha una sezione dedicata al supporto e puoi sempre chiamare il 1929 per qualsiasi domanda. Insomma, tutto è pensato per rendere la tua esperienza il più semplice e conveniente possibile.