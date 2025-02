Ho. mobile: se volete il 5G questa è l’offerta che fa per voi

Al giorno d’oggi, scegliere una promozione in grado di soddisfare tutte le esigenze giornaliere di ogni utente e sicuramente un’impresa ardua, i cataloghi di offerte sono infatti farciti di promozioni davvero molto variegate ognuna delle quali offre caratteristiche decisamente interessanti, se però tutto ciò di cui avete bisogno sono dati in quantità con minuti ed SMS sicuramente un provider che merito alla vostra attenzione è ho mobile, quest’ultimo infatti, da parecchi anni garantisce ai propri clienti offerte di primissimo livello con caratteristiche davvero ottime caratterizzate soprattutto da un prezzo competitivo, ovviamente anche questo mese ha aggiornato il proprio catalogo di offerte introducendone di nuove e mantenendo quelle più apprezzate in passato, oggi ve ne descriviamo una davvero interessante, vediamola insieme.

Tutto quello che serve

La promo di cui vi parliamo oggi garantisce chi decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati con la connettività 5G abilitata di default, in più avrete a disposizione minuti ed SMS illimitati verso tutti, il costo mensile da pagare ammonta a 9,99 € e il costo di attivazione risulta di 2,99 € ma solo se decidete di effettuare la portabilità mantenendo il numero da un operatore virtuale Presente all’interno di una lista che potete consultare direttamente nella pagina ufficiale della promozione, in caso contrario, il costo di attivazione salirà a 29,90 €, in entrambi i casi però quest’ultima include il costo della sim e della sua spedizione.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale e accedere alla pagina dedicata alla promo per poi effettuare l’attivazione online, ovviamente prima di procedere assicuratevi di rispettare il requisito per accedere al costo di attivazione agevolato e ovviamente di avere uno smartphone che consenta l’utilizzo di una connessione 5G, dal momento che in caso contrario utilizzereste solo la connettività 4G e sarebbe decisamente uno spreco non poter sfruttare appieno le caratteristiche dell’offerta.