Eclissi lunare totale in arrivo: ecco quando arriverà e da dove vederla

Arriva una nuova eclissi lunare. Erano circa tre anni che non veniva fuori un fenomeno del genere, per cui si consiglia a tutti di tenere la testa all’insù soprattutto in determinati orari che andiamo ad indicarvi proprio in basso. È un fenomeno da non perdere, anche se non sarà ugualmente visibile in tutte le parti del mondo, ma solo pochi fortunati potranno goderselo appieno. Il fenomeno è previsto tra il 13 e il 14 marzo di quest’anno, per cui non manca troppo tempo.

Dove e quando sarà visibile l’eclissi di Luna in arrivo

A vedere bene questa eclissi spettacolare saranno soprattutto coloro che si trovano in America, sia in quella del sud che in quella del Nord. In Europa occidentale e in Asia orientale il fenomeno sarà visibile purtroppo solo in parte. Per quanto riguarda l’Europa, si potrà vedere al tramonto della Luna mentre per quanto riguarda l’Asia all’alba.

Gli orari dell’eclissi (ora italiana – CEST) indicati qui in basso

Inizio eclissi penombrale: 05:57 (14 marzo);

05:57 (14 marzo); Inizio eclissi parziale: 07:09;

07:09; Inizio totalità: 08:26;

08:26; Fine totalità: 09:31;

09:31; Fine eclissi parziale: 10:47;

10:47; Fine eclissi penombrale: 12:00.

L’Italia avrà una visuale molto limitata di questa nuova eclissi

Chi si trova in Italia, purtroppo, non potrà godere appieno dello spettacolo. La Luna tramonterà prima dell’inizio della fase totale, lasciando agli osservatori solo un rapido sguardo alla fase penombrale prima che scompaia sotto l’orizzonte.

Qualche fortunato in Europa occidentale, come Portogallo e Irlanda, potrebbe riuscire a vedere una parte dell’eclissi parziale prima che la Luna tramonti. Gli unici luoghi europei con una visuale completa saranno Islanda e Groenlandia. Questo fenomeno vede il pianeta Terra interporsi tra la Luna e il Sole. È in questo modo che si blocca la luce diretta con l’atmosfera terrestre devia alcuni raggi del Sole. È così che passano solo tonalità arancio e russe che vanno ad illuminare la Luna in maniera eccezionale.