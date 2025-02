Euronics OFFERTE: qui trovi le TV dei tuoi sogni a prezzi FOLLI

Le nuove offerte di Euronics sono il vero spettacolo di questo Carnevale tecnologico! Sfilano in passerella modelli LG OLED e UHD 4K a prezzi eccezionali, pronti a rivoluzionare il tuo salotto con colori brillanti e dettagli mozzafiato. Se ami il cinema e vuoi sentirti al centro dell’azione, questi schermi renderanno ogni visione un’esperienza straordinaria. Approfittane subito, prima che le maschere calino sullo show delle promozioni! Non vedi l’ora di scoprire qual è la TV perfetta per te? Con Euronics, troverai un’ampia gamma di opzioni, dalle più imponenti alle più compatte, per tutti i gusti e spazi. E la consegna gratuita è solo uno dei tanti vantaggi che ti aspettano!

Offerte shock Euronics sui migliori modelli LG OLED e UHD 4K

Partiamo con un vero colosso: la LG OLED evo UHD 4K 77″ Serie G4, disponibile da Euronics a 3732 euro. Un autentico spettacolo che trasforma ogni film in un capolavoro visivo, perfetto per chi ama spazi ampi e un’esperienza cinematografica da urlo. Se cerchi qualcosa di leggermente più compatto ma con la stessa qualità d’immagine, c’è la LG OLED evo UHD 4K 48″ Serie C4, in promo Euronics a soltanto 999 euro. Ideale per stanze più contenute, senza sacrificare il dettaglio e i colori vividi. Per chi desidera una via di mezzo tra grandezza e prezzo, la LG OLED UHD 4K 65″ Serie B4 è la scelta perfetta da fare da Euronics al costo di 1799 euro. Questo modello si adatta a soggiorni di medie dimensioni, garantendo una visione fluida e cristallina per tutte le tue serie preferite.

Se invece stai pensando a qualcosa di leggermente più piccolo, la LG OLED UHD 4K 55″ Serie B4 è disponibile da Euronics in grande esclusiva a 925 euro. Un’opzione favolosa per chi desidera il top della tecnologia in spazi più compatti, senza rinunciare alla qualità visiva. Infine, per i veri appassionati di grandi schermi, la LG OLED evo UHD 4K 83″ Serie C4 è in offerta shock a 3808 euro. Questa TV gigante è la soluzione ideale per chi vuole godersi il cinema in grande stile a casa propria. Che tu stia cercando un’opzione imponente o compatta, Euronics ha la TV dei tuoi sogni al prezzo giusto! Non perdere queste occasioni imperdibili e approfitta della consegna gratis, clicca ora qui su.