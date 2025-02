Android 16: nuove funzionalità in arrivo

Google si prepara al lancio ufficiale di Android 16, previsto per giugno 2025. Le prime versioni beta del sistema operativo hanno già svelato alcune delle innovazioni più attese dagli utenti e dagli sviluppatori. Tra queste, emergono i Live Updates. Ovvero un nuovo sistema di notifiche che permetterà di ricevere aggiornamenti in tempo reale direttamente nella barra di stato.

Android 16: screenshot in HDR e un nuovo metodo per attivare il salvaschermo

I Live Updates saranno particolarmente utili per servizi che richiedono informazioni costanti. Come ad esempio il tracciamento delle consegne o la navigazione. A differenza delle notifiche tradizionali, questi aggiornamenti avranno una barra di avanzamento visibile e potranno essere suddivisi in settori per mostrare più dettagli su un’attività in corso. Quando vengono visualizzati nella barra di stato, tali avvisi occuperanno uno spazio esclusivo. Nascondendo temporaneamente altre icone di notifica, proprio come accade durante una chiamata in corso.

Un semplice tocco sullo schermo permetterà di espandere il LiveUpdate e visualizzare ulteriori informazioni. Anche se Google ha già annunciato ufficialmente questa funzionalità, i Live Updates non sono ancora attivi nella beta 2 di Android 16. Sarà probabilmente la beta3, prevista per marzo, a fornire maggiori dettagli sulla loro implementazione definitiva.

Oltre alle notifiche interattive, Android 16 porterà miglioramenti anche nella gestione delle immagini. Una delle novità più interessanti riguarda gli screenshot, che finalmente potranno essere catturati in HDR. Fino ad oggi, infatti, anche se il display mostrava contenuti-HDR, le immagini salvate erano limitate alla qualità SDR. Ma con l’introduzione dei “true HDR screenshots”, ora manterranno luminosità e colori fedeli all’originale.

Questa funzione sarà resa possibile grazie a un nuovo sistema di gestione delle immagini all’interno del codice di Android 16. Le foto salvate verranno memorizzate in formato PNG con gainmap HDR, garantendo una qualità superiore rispetto agli screenshot attuali. I dispositivi che non supportano l’HDR continueranno invece a visualizzare gli screenshot in SDR. Evitando quindi problemi di compatibilità.

Le innovazioni non terminano ancora

Un’ulteriore novità riguarda il salvaschermo. Attualmente, Android lo attiva solo quando il device è in carica o collegato a una dock. Con Android16, sarà introdotto un nuovo metodo basato sulla posizione del dispositivo. Se uno smartphone verrà posizionato verticalmente su un supporto di ricarica, il sistema lo riconoscerà e avvierà automaticamente il salvaschermo. Questa funzione potrebbe risultare particolarmente utile con l’arrivo dei caricabatterie magnetici basati sullo standard Qi2, sempre più diffusi sul mercato.

Insomma, Android 16 segna un ulteriore passo avanti nell’evoluzione del sistema operativo di Google. Migliora infatti l’esperienza utente con nuove funzionalità pensate per rendere l’interazione ancora più fluida e intuitiva.