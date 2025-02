Esselunga IMPAZZITA: smartphone XIAOMI al prezzo più basso di sempre

Carnevale è alle porte e anche lo store Esselunga vuole festeggiare con voi! Siete pronti a scoprire le sorprese che vi attendono? Ogni giorno un’offerta speciale, ogni settimana un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Il bello di Esselunga è che non ci si annoia mai. Tanta scelta, tante promozioni. Non sapete cosa vi aspetta finché non ci mettete piede! E se cercate tecnologia all’avanguardia, siete nel posto giusto. Con i colori del Carnevale e gli sconti che sembrano mascherati da offerte pazzesche, Esselunga ha quello che fa per voi. Il vostro smartphone dei sogni? Qui, senza spendere una fortuna. Volete un prodotto innovativo? Lo trovate qui, dove la tecnologia diventa accessibile e divertente. Continuate a leggere e scoprite l’offerta shock che vi lascerà senza parole!

Promo super su smartphone Xiaomi da Esselunga

Entrate da Esselunga e scoprite una promozione folle: lo Xiaomi Redmi Note 13 è disponibile solo in questo store al prezzo assolutamente fantastico, oltre che imperdibile di soltanto, 159 euro! Questo smartphone ha un display AMOLED da 6,67 pollici, che rende ogni video e immagine più nitida e luminosa. Perfetto per chi ama vedere ogni dettaglio con colori brillanti. Il modello Xiaomi in sconto da Esselunga possiede poi il favoloso e potente Snapdragon 685, accompagnato da ben 8 GB di RAM: le vostre app voleranno, e i giochi vi regaleranno fluidità senza pari.

Ma non è finita! Con una batteria da 5000 mAh, il telefono vi accompagnerà per l’intera giornata, e la ricarica rapida da 33W vi permetterà di essere pronti in pochi minuti. Amate fotografare? Nessun problema! La tripla fotocamera (108+8+2 MP) vi permetterà di immortalare momenti unici, con una qualità impressionante. E la fotocamera frontale da 16 MP vi farà sorridere in ogni selfie! Non perdete l’occasione di fare un affare incredibile. Questo smartphone e altre sorprese vi attendono da Esselunga. Volete conoscere ogni promo ora attiva da Esselunga? Andate qui sul sito e ne scoprirete delle belle.