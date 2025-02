Apple, nuovi dettagli sul display dell’iPhone pieghevole

Importanti novità sullo smartphone pieghevole su cui starebbe lavorando l’azienda di Cupertino che da pochi mesi ha conquistato nuovamente gli utenti con il lancio dei nuovi iPhone 16. Secondo alcune indiscrezioni diffuse nelle scorse ore, il dispositivo pieghevole a marchio Apple sarà contraddistinto dalla presenza di un display esterno da 5,49 pollici e un display interno da 7,74 pollici.

Continuano dunque ad essere diffuse indiscrezioni su un presunto iPhone pieghevole che il colosso di Cupertino potrebbe portare sul mercato in futuro per conquistare una parte di utenti che sono particolarmente attratti da tale tipologia di meccanismo. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza finora.

Apple: le indiscrezioni sull’iPhone pieghevole

Quale sarebbe la reazione nel vedere un iPhone diverso dal design a cui l’azienda statunitense ha abituato gli utenti? Sicuramente le indiscrezioni che da tempo circolano continuano ad incuriosire tantissimi appassionati del marchio Apple e non solo. Nonostante non ci siano informazioni ufficiali da parte del colosso, sembrerebbe che nel corso degli anni siano stati testati diversi prototipi, con particolare attenzione su innovative tecnologie per cerniera e resistenza del pannello pieghevole.

Quanto riportato nei giorni scorsi dal leaker Digital Chat Station su Weibo, il primo dispositivo foldable di Apple sarà dotato di un display esterno da 5,49 pollici, simile al Find N ma più corto e largo. Il display interno, invece, sarà un 7,74 pollici con un’apertura molto simile a un iPad.

Sicuramente, uno degli obiettivi del costruttore sarà di ottenere una qualità costruttiva decisamente elevata al fine di evitare le classiche problematiche riguardanti la piega visibile sullo schermo interno. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito a quello che potrebbe essere il primo smartphone pieghevole dell’azienda di Cupertino. Staremo a vedere se Apple porterà davvero sul mercato un iPhone con un design totalmente differente rispetto ai modelli iconici. Alcune previsioni in merito al lancio parlano di un arrivo sul mercato tra il 2026 e il 2027.