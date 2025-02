WhatsApp: se vi arriva questo messaggio potreste perdere i risparmi

Un pericolo a cui gli utenti che usano Internet devono prestare costantemente attenzione rappresentato dalle truffe online, questa tipologia di problematiche esiste dall’alba dei tempi dal momento che i truffatori ovviamente sfruttano le risorse di rete per i propri scopi negativi, nello specifico l’obiettivo è quello di collegarsi tramite la rete web a vittime potenziali in modo da poterle colpire direttamente e in maniera decisamente più subdola rispetto ai metodi convenzionali.

Recentemente truffatori hanno effettuato un vero e proprio upgrade per quanto riguarda i metodi utilizzati per entrare in contatto con le vittime dal momento che stanno iniziando ad utilizzare WhatsApp come mezzo di comunicazione, la chat di messaggistica infatti risulta molto più efficace rispetto ai metodi convenzionali dal momento che permette di contattare potenzialmente chiunque, ciò ovviamente come intuibile aumenta le possibilità di successo, cosa sicuramente gradita ai truffatori che punta ad ottenere sempre la medesima refurtiva, parliamo infatti di informazioni sensibili sulle vittime tra le quali spiccano ovviamente i codici di accesso bancari per poter penetrare nei conti correnti.

Anche in Italia

La truffa di cui parliamo oggi sta colpendo anche gli utenti italiani, nella fattispecie si tratta di un messaggio che sta arrivando su WhatsApp a tantissime persone, si tratta di una richiesta di attenzione per poter scambiare una conversazione in privato, tale messaggio però nasconde un tentativo di truffa bello e buono, nello specifico alcuni elementi ci permettono di riconoscere il pericolo, in primis il testo del messaggio e poi il fatto che quest’ultimo arrivi da un numero sconosciuto con un prefisso decisamente poco utilizzato nel nostro paese e con un paese di provenienza per l’appunto inaspettato, generalmente si tratta di paesi africani, se presenti tutti questi elementi allora potete stare tranquilli di avere a che fare con un tentativo di truffa bello e buono, in tal caso la cosa migliore risulta non rispondere è bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattato onde evitare ulteriori tentativi di truffa ai vostri danni.