EVO START: l’offerta semplice e conveniente di CoopVoce

CoopVoce lancia EVO START, un’offerta pensata per chi cerca una soluzione semplice e conveniente per il proprio smartphone. Il pacchetto include 1 GIGA al mese su rete 4G alla massima velocità, minuti illimitati e 200 SMS. Il costo è fisso e si rinnova lo stesso giorno di ogni mese, senza sorprese o aumenti.

CoopVoce presenta EVO START

L’attivazione è possibile direttamente online o nei punti vendita Coop, con diverse modalità di ricezione della SIM. Chi sceglie di farsela recapitare a casa può completare l’attivazione online con un costo di 10 euro, che comprende anche la spedizione. In alternativa, è possibile ritirare la SIM in un punto vendita Coop, con lo stesso costo di attivazione. Per i già clienti CoopVoce, il passaggio a EVO START prevede un costo di 9,90 euro, scalato direttamente dal credito residuo della SIM.

L’offerta non prevede vincoli o costi extra e include servizi aggiuntivi come l’utilizzo dell’hotspot, il servizio LoSai di Coop e l’accesso all’assistenza tramite app e chat. Inoltre, per garantire una maggiore sicurezza, i numeri a sovraprezzo risultano bloccati di default.

Per attivare la SIM è disponibile un processo di video riconoscimento che permette di completare la registrazione in pochi minuti mostrando un documento d’identità. In alternativa, è possibile utilizzare SPID per autenticarsi in modo rapido e sicuro. Se la SIM viene ordinata con consegna a domicilio, una volta ricevuta sarà necessario accedere al sito CoopVoce e completare l’attivazione inserendo il numero d’ordine ricevuto via e-mail e SMS. L’identificazione potrà avvenire tramite SPID o video identificazione con un dispositivo dotato di fotocamera. Dopo la verifica, il numero passerà a CoopVoce entro tre giorni lavorativi.

Per chi preferisce ritirare la SIM in un punto vendita, l’attivazione avviene direttamente in negozio dopo aver completato la registrazione online. In questo modo, CoopVoce offre un’alternativa flessibile e accessibile, permettendo di scegliere la modalità di attivazione più comoda.