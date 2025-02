Apple chiude un’era: addio agli iPhone con connettore Lightning

L’eliminazione definitiva degli iPhone 14, 14 Plus e SE 2022 dagli store segna la fine di un’epoca per Apple. Dopo l’introduzione dell’iPhone16e, l’azienda di Cupertino ha scelto di pensionare i modelli più datati. Completando così un processo già avviato in Europa con l’entrata in vigore della normativa sul caricatore unico. Ora la decisione si estende a livello mondiale. Si annuncia quindi la rimozione degli ultimi dispositivi dotati di connettore Lightning.

Una mossa inevitabile per Apple

Inizialmente Apple aveva mantenuto gli iPhone 14 nel catalogo per offrire un’opzione più economica agli utenti. Ma, con il debutto dell’iPhone16e, la necessità di mantenere modelli ormai superati si è azzerata. Tale transizione segna così un cambio generazionale. Oltre che un adeguamento agli standard attuali. I quali impongono una maggiore compatibilità e uniformità tra i device elettronici.

La scelta di rinnovare la serie però non è solo commerciale, ma anche tecnologica. Il nuovo iPhone SE 2025 non è più un modello economico nel senso tradizionale del termine. Il suo prezzo di partenza, pari a 729€, lo pone più a un iPhone14 che al vecchio SE2022. Modello che veniva proposto a 549€. Questa scelta riflette una precisa strategia di Apple. Ovvero quella di posizionare l’iPhone d’ingresso in una fascia superiore, con prestazioni più avanzate e un design rinnovato.

Oltre al prezzo, anche le specifiche tecniche mostrano un netto miglioramento. L’iPhone 16e introduce nuove funzionalità e prestazioni che rendono ormai obsoleti i modelli precedenti. Apple dunque non poteva continuare a supportare dispositivi con tecnologie ormai datate. Soprattutto considerando l’aumento delle richieste di compatibilità con lo standard USB-C. Soluzione adottata ormai dalla maggior parte dei produttori di smartphone.

Insomma, l’uscita di scena degli ultimi iPhone con connettore Lightning rappresenta un passaggio storico per Apple. Ora i consumatori potranno contare su un sistema più uniforme e su dispositivi all’avanguardia. Tutti pensati per offrire un’esperienza sempre più fluida e innovativa.