Esselunga: in sconto smartphone ad un COSTO da URLO per te

È tempo di festeggiare e non solo per il Carnevale! Da Esselunga arrivano offerte da urlo che fanno girare la testa. Sei lì, tra gli scaffali, magari a caccia di qualcosa di gustoso per cena e all’improvviso eccolo! Lo smartphone dei tuoi sogni ti strizza l’occhio dalla sua postazione con un prezzo che ti farà impazzire tanto è eccezionale. Una festa per il tuo portafoglio e la pensione per il tuo attuale smartphone che non è più al tuo passo. Non resisterai, lo sappiamo! Allaccia le scarpe e corri da Esselunga, dove le offerte imperdibili sono protagoniste. E sai cosa? Con 159 euro ti porti a casa un device che ti cambia la vita! Sì, perché la qualità è al top e il risparmio è pazzesco. Hai già in mente cosa farai con questo super fantastico device? Video, musica e foto come mai prima d’ora.

Scopri le offerte Esselunga: potenza a portata di mano con il mitico Xiaomi

Entra da Esselunga e scatenati con il Xiaomi Redmi Note 13. Display straordinario? Certo! Un bellissimo schermo AMOLED da 6,67 pollici ti farà godere ogni contenuto con dettagli perfetti. La tripla fotocamera da 108+8+2 MP ti farà scattare foto da vero professionista, mentre quella frontale da 16 MP è perfetta per selfie mozzafiato. E che dire della batteria? 5000 mAh di pura energia che dura tutto il giorno, e con la ricarica rapida da 33W sei sempre pronto a ripartire! Il processore Snapdragon 685 e 8 GB di RAM ti garantiscono prestazioni fulminee, sia per le app che per i giochi. E tutto questo a soli 159 euro. Un’offerta così strepitosa non capita tutti i giorni! Esselunga ha pensato proprio a tutto, offrendoti la combinazione perfetta tra prezzo e potenza. Fai una pausa tra gli acquisti e scopri le promozioni: questa festa della tecnologia non aspetta ancora molto tempo. Tutti i dettagli li trovi qui sul sito, devi solo cliccare!