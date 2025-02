GTA 6: la versione PC potrebbe arrivare per l’inizio del prossimo anno

Il titolo più atteso dell’anno sicuramente risulta essere GTA sei, il prossimo capitolo della saga probabilmente è più famosa del mondo infatti si sta facendo attendere da ben tre generazioni di console, il tempo però sta passando inesorabile e l’attesa sta per finire, il noto titolo infatti è atteso per quest’anno e le voci di corridoio si stanno facendo sempre più insistenti, sia sulle caratteristiche del titolo stesso sia sull’hardware che sarà necessario per far funzionare a dovere il titolo in questione.

Indiscrezione sulla versione pc

L’indiscrezione di oggi ci arriva direttamente da qualcuno che qualcosa in più sicuramente può saperla rispetto alla media degli utenti, stiamo parlando di Ronald van Veen, il quale ha rilasciato questo piccolo ma significativo brandello di informazione in occasione dell’ultima assemblea trimestrale con gli azionisti, durante la quale si è lasciato scappare l’affermazione “a quanto ho capito”, che farebbe da mezza conferma all’indiscrezione secondo cui il titolo dovrebbe subire per pc all’inizio del 2026.

Senza dubbio si tratterebbe di un cambio di strategia importante per quanto riguarda le aziende di etero il franchising, come sappiamo infatti nella sua storia il titolo ha goduto di maggiore attenzione soprattutto per quanto riguarda le versioni console piuttosto che per la versione PC, ciò ovviamente potrebbe essere lasciato al passato per fare spazio a una nuova politica aziendale che vede l’intenzione di dedicarsi in eguale misura, anche al mondo pc.

Tutto ciò che resta da fare, dunque e attendere la fine dell’anno che vedrà l’esordio del titolo, a scanso di ritardi troppe volte annunciati da voci di corridoio, rivelatesi poi infondate, senza tenere conto che ovviamente rockstar potrebbe anche fare un annuncio ufficiale in merito l’arrivo delle varie versioni del suo titolo attesissimo, sicuramente si possono fare tantissime previsioni, ma la cosa migliore è aspettare per vedere se arriverà l’ufficialità direttamente dall’azienda coinvolta.