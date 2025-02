CoopVoce EXTRA 300: 300 GB e minuti illimitati a soli 9,90 €!

CoopVoce lancia un’offerta allettante per chi desidera cambiare operatore senza rinunciare alla convenienza. Fino al 5 marzo, infatti, è possibile attivare il piano EXTRA 300 a soli 9,90 € al mese, con attivazione gratuita. Questo piano include ben 300 GB sulla rete mobile 4G, minuti illimitati per chiamate nazionali e 1000 SMS. Un altro vantaggio significativo dell’offerta è che il rinnovo avviene lo stesso giorno di ogni mese, con l’importo fisso, senza aumenti, come accade con altre compagnie.

CoopVoce lancia l’offerta EXTRA 300

CoopVoce si distingue anche per la trasparenza: non sono previsti vincoli di durata e nessun costo extra, cosa che rende l’offerta molto interessante per chi cerca un piano semplice e senza sorprese. Inoltre, la promozione è attivabile direttamente online o in uno dei numerosi punti vendita Coop sparsi sul territorio. In entrambi i casi, l’attivazione sarà gratuita, un punto a favore per chi desidera risparmiare fin dal primo momento.

Nel caso in cui si scelga di attivare la SIM online, CoopVoce offre diverse modalità di riconoscimento, tra cui il video riconoscimento e l’autenticazione tramite SPID, per rendere l’attivazione ancora più semplice e veloce. Una volta completato il processo, la SIM può essere utilizzata immediatamente, senza dover fare ulteriori attese.

Se si preferisce ritirare la SIM in un punto vendita Coop, è sufficiente completare la registrazione online e poi recarsi in negozio per ritirare la SIM in modo facile e veloce. CoopVoce si impegna anche a fornire un’assistenza completa tramite app e chat, rendendo facile la gestione del proprio piano tariffario e l’accesso a tutte le informazioni necessarie.

Inoltre, se si desidera mantenere il proprio numero telefonico, l’offerta resta invariata e senza costi aggiuntivi. Anche i clienti che sono già attivi dal 6 febbraio 2025 possono usufruire di questa promozione con il primo mese a 9,90 € al mese, senza alcuna modifica al piano. Con CoopVoce, l’attivazione è semplice e il risparmio è garantito.