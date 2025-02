WindTre: è clamorosa la promo da 150 GB con il 5G che è gratuito

Quando non c’è bisogno di presentazioni, tutto risulta più facile, in quanto un gestore già gode di grande notorietà. WindTre è sicuramente l’esempio perfetto in questo frangente, anche perché le sue offerte continuano a dimostrarsi in grado di battere chiunque senza problemi. L’ultimo periodo è stato abbastanza complicato visto il grande fiorire dei gestori virtuali e soprattutto di offerte strapiene di contenuti. L’azienda però non si è data per vinta ed ha continuato a battere sulle sue offerte, le quali sono migliorate e soprattutto dal punto di vista dei prezzi.

WindTre ha annunciato una nuova offerta che combina tanti GIGA, connettività 5G e un prezzo competitivo. La tariffa, riservata a chi proviene da Iliad e operatori virtuali, include 150 GIGA alla massima velocità disponibile, minuti illimitati e 50 SMS a soli 5,99€ al mese. L’attivazione è gratuita e la SIM viene spedita senza costi aggiuntivi in tutta Italia.

Cosa include la nuova promo WindTre dedicata al risparmio

Ecco i dettagli dell’offerta:

150 GIGA in 5G senza limitazioni di velocità;

senza limitazioni di velocità; 7,6 GIGA extra utilizzabili in Unione Europea ;

; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 50 SMS inclusi ogni mese;

inclusi ogni mese; Spedizione gratuita della SIM;

della SIM; Attivazione senza costi aggiuntivi ;

; Prezzo bloccato a 5,99€ al mese.

L’offerta è attivabile solo da chi effettua la portabilità del numero provenendo da Iliad o da un altro operatore virtuale. Non è disponibile per chi arriva da TIM, Vodafone o altri operatori principali.

5G senza limiti su una rete all’avanguardia

WindTre offre una delle coperture di rete più estese in Italia, con il 99,7% della popolazione raggiunta dal 4G e il 97% coperto dal 5G. Grazie a un’infrastruttura tecnologicamente avanzata, gli utenti possono navigare alla massima velocità disponibile senza limiti artificiali.

Un’offerta pensata per chi vuole il massimo risparmio

Con questa promo, WindTre punta a offrire una tariffa conveniente per chi vuole tanti GIGA e una connessione veloce senza spendere troppo. Il costo mensile di 5,99€ è bloccato per sempre, senza rincari futuri.

L’attivazione può essere fatta online o nei negozi WindTre, con la possibilità di ricevere la SIM gratuitamente a casa. Per chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale, questa offerta rappresenta una delle alternative più convenienti disponibili oggi sul mercato.