Tariffe 5G per under 30: con Vodafone 200 Giga e sconti esclusivi!

Avere meno di trent’anni oggi significa poter accedere a offerte esclusive e a una connettività sempre più veloce. Vodafone propone una nuova tariffa pensata proprio per i più giovani, offrendo 200 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS al mese a 9,99 euro. L’offerta include anche vantaggi esclusivi con numerosi partner, promozioni su smartphone e una serie di servizi che rendono la navigazione più fluida e senza pensieri.

Connettività super veloce per under 30

L’attivazione ha un costo una tantum di 9,99 euro, mentre la spedizione della SIM è completamente gratuita se effettuata online. Per sfruttare al meglio la velocità del 5G Vodafone, è necessario disporre di un dispositivo compatibile e trovarsi in una delle città coperte dal servizio.

Un punto di forza della tariffa è rappresentato dai minuti illimitati, che consentono di chiamare senza limiti sia numeri mobili che fissi nazionali. Tuttavia, per garantire un uso corretto della promozione, Vodafone applica alcune condizioni legate al traffico giornaliero in entrata e in uscita. Anche i 200 SMS inclusi permettono di rimanere sempre in contatto senza costi aggiuntivi.

Per chi viaggia in Europa, una parte del pacchetto dati può essere utilizzata senza costi extra: 12,6 Giga sono infatti disponibili per la navigazione nei Paesi dell’Unione Europea, assicurando continuità di connessione anche all’estero.

Oltre ai servizi di telefonia e internet, la promozione include un catalogo di sconti esclusivi con partner selezionati, tra cui WeRoad, Satispay, Just Eat, GameStop e ABOUT YOU, offrendo la possibilità di risparmiare fino a 100 euro al mese su prodotti e servizi.

Un altro vantaggio importante è il prezzo bloccato per 24 mesi: Vodafone garantisce che il costo mensile dell’offerta non subirà modifiche per i clienti che scelgono l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente. Questa opzione permette anche di evitare il problema delle ricariche, grazie a un sistema che aggiunge automaticamente 5 euro al credito residuo quando scende sotto questa soglia.

Infine, la tariffa include il piano Vodafone 25 New, che comprende servizi come Smart Passport 2.0 per il roaming, la segreteria telefonica e le notifiche di chiamata. Un pacchetto pensato per chi vuole il massimo della connettività senza rinunciare alla convenienza.