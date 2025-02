Aumentano gli attacchi via email: gli utenti sempre più in pericolo

Il settore della sicurezza online ha subito un’evoluzione preoccupante. In particolare, è stato registrato un aumento degli attacchi. Sia malware che ransomware. Secondo l’ultimo rapporto di Acronis, il numero di attacchi tramite e-mail ha registrato un incremento del 197%. Ciò rispetto allo stesso periodo del 2023. Tali dati evidenziano la continua vulnerabilità delle comunicazioni digitali. Il phishing rimane la tecnica più diffusa. Rappresenta 74% degli attacchi totali. Ci sono poi il social engineering (22%) e malware (3%).

Attacchi informatici in aumento: ecco i dati preoccupanti

Tale crescita si spiega con la capacità degli hacker di sfruttare l’errore umano. Ciò conferma ancora una volta che la formazione degli utenti è una delle misure di difesa più efficaci. Un dato particolarmente allarmante è la posizione dell’Italia tra i paesi più colpiti. La nostra Penisola si è classificata al quinto posto per numero di attacchi. I settori maggiormente bersagliati sono quello finanziario e quello sanitario.

Uno degli aspetti più inquietanti degli attacchi riguarda l’uso crescente dell’intelligenza artificiale. Tale tecnologia viene utilizzata per facilitare i crimini informatici. Gli hacker possono ora creare malware in poche ore, così come automatizzare campagne di phishing su larga scala. Inoltre, l’AI permette anche di sviluppare ransomware sofisticati. Tale scenario ha portato gli esperti a parlare di una corsa contro il tempo. Ciò al fine di implementare misure di difesa adeguate.

A tal proposito, è utile sottolineare che l’intelligenza artificiale può essere usata anche per difendersi da tali attacchi. Ciò migliorando le capacità di rilevamento e monitoraggio dei pericoli in tempo reale. Le aziende devono quindi investire in strategie di sicurezza avanzate. Unendo tecnologie all’avanguardia con una corretta formazione dei dipendenti. Con la continua evoluzione degli attacchi online, il 2025 si prospetta un anno decisivo. È necessario rafforzare le difese digitali. Il tutto per trovare un equilibrio tra attacco e protezione per tale scenario.