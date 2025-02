Xiaomi Pad 7 Pro: trapelano i prezzi per l’Europa

Xiaomi si prepara a lanciare il Pad 7 Pro anche in Europa, e nuove indiscrezioni suggeriscono i prezzi per il mercato occidentale. Il dispositivo si posizionerà nella fascia medio-alta dei tablet Android, con caratteristiche tecniche pensate per competere con rivali come Samsung Galaxy Tab S9 FE e iPad Air.

Cosa sappiamo del nuovo Xiaomi Pad 7 Pro?

Le informazioni attuali indicano due possibili versioni:

Modello base (8 GB + 128 GB): 469 euro

Modello avanzato (12 GB + 256 GB): 499 euro

Questa strategia di prezzo posiziona il Pad 7 Pro come un’alternativa più accessibile rispetto ai tablet premium, ma con specifiche di alto livello per garantire un’esperienza fluida e versatile. Xiaomi Pad 7 Pro dovrebbe essere dotato di un display LCD da 12,4 pollici con una risoluzione 2.5K e una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz. Questo garantirebbe un’esperienza visiva fluida, adatta sia per il multitasking che per il gaming e la visione di contenuti multimediali.

Per quanto riguarda le prestazioni, il tablet potrebbe integrare il processore Snapdragon 8+ Gen 1, lo stesso chipset già visto su alcuni smartphone di fascia alta. Questo garantirebbe buone prestazioni per la produttività, il gaming e l’uso di applicazioni pesanti.

Sul fronte dell’autonomia, si parla di una batteria da circa 10.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W, che permetterebbe di ricaricare il dispositivo in tempi relativamente brevi.

Xiaomi dovrebbe lanciare il Pad 7 Pro con HyperOS, il suo nuovo sistema operativo basato su Android, ottimizzato per garantire un’esperienza più fluida e produttiva. Il supporto alla Xiaomi Smart Pen e a una tastiera magnetica renderebbe il tablet adatto anche all’ambito lavorativo e creativo.

Sul retro, il dispositivo potrebbe presentare una fotocamera principale da 50 MP, mentre frontalmente dovrebbe esserci un sensore da 20 MP per videochiamate di alta qualità.

Quando arriverà in Europa? Xiaomi non ha ancora ufficializzato la data di lancio del Pad 7 Pro in Europa, ma le informazioni trapelate suggeriscono un debutto entro la prima metà del 2025.