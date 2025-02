Xiaomi 15 Ultra, ecco colorazioni ufficiali e specifiche

Ormai manca davvero poco al debutto ufficiale sul mercato del nuovo smartphone flagship a marchio Xiaomi. Ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi 15 Ultra e l’azienda ha già confermato che sarà annunciato sul mercato il prossimo 2 marzo 2025 durante il noto evento mondiale del Mobile World Congress 2025 che si terrà a Barcellona. In queste ultime ore, in particolare, sono state pubblicate in rete nuove immagini press renders e nuove conferme riguardanti le specifiche tecniche.

Xiaomi 15 Ultra, nuove conferme tra specifiche e colorazioni ufficiali

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi dettagli e soprattutto conferme riguardanti il prossimo smartphone di punta del colosso cinese Xiaomi. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi 15 Ultra. Quest’ultimo arriverà in veste ufficiale sul mercato ormai tra pochissimo tempo, ma nonostante questo continuano ad arrivare nuove informazioni.

Questa volta sono state pubblicate in rete delle nuove immagini press renders che ci hanno confermato le colorazioni ufficiali. Osservando le immagini, ora sappiamo che il nuovo top di gamma di casa Xiaomi sarà disponibile sul mercato in almeno tre colorazioni, bianca, nera e bianca e nera. La colorazione nera, in particolare, sembra avere la backcover realizzata con una rifinitura opaca. Proprio sul retro spiccherà la presenza di un modulo fotografico molto grande di forma circolare.

Il comparto fotografico sarà realizzato in collaborazione con Leica ed includerà ben tre sensori fotografici da 50 MP e un sensore teleobiettivo con zoom ottico 4.3x da ben 200 MP. Dal punto di vista prestazionale non ci saranno particolari rinunce, grazie alla presenza del potente soc di casa Qualcomm. Ci stiamo riferendo al soc Snapdragon 8 Elite e quest’ultimo sarà inoltre affiancato da tagli di memoria con fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage interno. All’appello non mancheranno una grande batteria con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless e la certificazione di resistenza IP68.