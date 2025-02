Spotify e Sanremo: traguardi raggiunti dai cantanti in gara

Il Festival di Sanremo 2025 si è concluso da appena tre giorni . Eppure, sono già evidenti i primi cambiamenti nel panorama musicale italiano. A tal proposito, Spotify ha rivelato i primi dati emersi. Quest’ultimi testimoniano il successo del Festival non solo in Italia, ma anche all’estero. Confermando ancora una volta l’importanza dell’evento per gli artisti e per la diffusione della musica italiana nel mondo.

Spotify: il boom della musica sanremese

Per il secondo anno di seguito, la playlist ufficiale di Sanremo è stata la più ascoltata. Dato registrato a livello globale. Dato registrato durante la settimana della competizione. Sono cinque i Paesi stranieriche hanno maggiormente seguito il Festival. Sono Spagna, Svizzera, Regno Unito, Germania e Francia. Le canzoni in gara hanno raggiunto quasi 130 milioni di ascolti. Ciò con un incremento dell’11% rispetto al 2024. In particolare, la serata inaugurale ha visto ben nove canzoni superare il milione di riproduzioni nelle prime 24 ore su Spotify. Stabilendo così un nuovo record.

Il brano vincitore, “Balorda Nostalgia” di Olly, ha conquistato la 24ª posizione della Top Songs Global Chart di Spotify. Traguardo ottenuto con oltre 3milioni di ascolti. Raggiunti in un solo giorno. Un risultato straordinario che lo posiziona tra i migliori piazzamenti di un artista italiano dal 2022. Oltre il brano vincitore, tra i brani più ascoltati c’è “Battito” di Fedez e “La cura per me” di Giorgia. La partecipazione al Festival ha portato nuova linfa alla carriera di molti artisti. Tra cui Simone Cristicchi e Serena Brancale. I due artisti, infatti, hanno registrato un aumento degli ascolti su Spotify maggiore del 3.000%.

Con una crescita senza precedenti, Sanremo 2025 si conferma non solo come il più importante evento musicale italiano, ma anche come un fenomeno in grado di influenzare le tendenze globali. Tra record di ascolti su Spotify, nuovi successi e una sempre maggiore attenzione internazionale, il Festival continua a dimostrare il suo ruolo centrale nel panorama musicale contemporaneo.