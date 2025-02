Samsung Galaxy Book4 Pro: sconto PAZZESCO di 800 euro su AMAZON

Gli utenti in questi giorni si ritrovano a poter acquistare uno dei migliori notebook attualmente in circolazione, è infatti disponibile all’acquisto il Samsung Galaxy Book4 Pro, affiancato dalla presenza di alcune specifiche tecniche di altissimo livello, come ad esempio il processore Intel Core Ultra 7, che viene completato dalla configurazione di base che prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Il prodotto presenta un display da 14 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED molto simile a quello che vediamo ogni giorno sui dispositivi mobile, completamente touchscreen e di qualità nettamente superiore alla fascia di prezzo di appartenenza. Il sistema operativo è Windows 11 Home, con nessuna personalizzazione grafica, il che facilita indubbiamente l’usabilità quotidiana, rendendolo molto più accessibile e vicino alle richieste dei singoli consumatori.

Samsung Galaxy Book4 Pro: uno sconto mai visto prima d’ora

Acquistare il Samsung Galaxy Book4 Pro è davvero molto più economico del passato, il suo listino iniziale di 1899 euro, viene fortemente abbassato da Amazon, sino a raggiungere la spesa finale da sostenere pari a soli 1099 euro. Lo sconto automatico applicato dall’azienda corrisponde al 42% del valore di listino, in questo modo il consumatore potrà godere di ottime prestazioni con il minimo sforzo. Andate subito su questo link per acquistarlo.

L’attenzione al dettaglio è davvero ottima in casa Samsung, con uno chassis metallico di livello elevato, che accresce il design e la qualità costruttiva generale di un prodotto che vuole distinguersi dalla massa, non solo in termini di prestazioni cui è facile accedere. Il prodotto raggiunge dimensioni di 41,29 x 26,3 x 4,2 centimetri di spessore, con un peso di 1,26 kg, facilissimo da trasportare ovunque vogliate, in questo modo è possibile inserirlo nella tasca di uno zaino o di una piccola borsa, senza particolare fastidio o difficoltà.