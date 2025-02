Microsoft cancella la funzione di cronologia delle posizioni per Windows 11

Microsoft ha confermato un vero miglioramento al sistema operativo Windows 11, fra cui la rimozione della funzionalità Cronologia Posizioni. Il tutto arriva con il build di anteprima di Windows 11 per gli utenti insider dei canali Dev e Beta, imponendo un grande cambiamento nel sistema operativo per il 2025.

Ecco tutto ciò che sappiamo

La funzione Cronologia Posizioni svolgeva il il compito di raccogliere e conservare i dati sulla posizione del dispositivo nelle ultime 24 ore. Questa Application Programming Interface dava modo di accedere ai dati memorizzati sulla localizzazione, con un limite massimo di 3.600 posizioni registrate. Ad ogni modo, Microsoft ha spiegato nel dettaglio questa modifica molto sostanziale, ecco il virgolettato:

“Stiamo procedendo alla deprecazione e alla rimozione della funzione Location History, un’API che consentiva a Cortana di accedere alla cronologia del dispositivo delle ultime 24 ore quando la localizzazione era attiva. Con la rimozione di questa funzionalità, i dati sulla posizione non verranno più salvati localmente e le relative impostazioni saranno eliminate dalla pagina Privacy & Security > Location nelle Impostazioni.”

Ulteriori dettagli

In questo preciso momento, gli utenti possono ancora trovare Location History e le opzioni correlate nel percorso Impostazioni > Privacy e Sicurezza > Percorso. Poi, questa modifica non influirà sulle prestazioni di Windows 11 di ricevere la posizione del dispositivo per fornire informazioni pertinenti in tempo reale. La grande differenza sarà che questi dati non verranno più memorizzati nel sistema.

Negli anni 2023 e 2024, l’azienda ha rimosso diverse funzionalità dal sistema operativo, dimostrando un qualcosa orientato alla semplificazione e all’ottimizzazione del software. Tra le differenti modalità rimosse figurano le Suggested Actions, Paint3D e i servizi DRM legacy.

La decisione di eliminare la cronologia della posizione regala una nuova interfaccia per quanto riguarda la privacy degli utenti e alla gestione dei dati personali. Gli utenti di Windows 11 possono visualizzare l’elenco completo delle funzionalità, dove vengono mostrati dettagli su tutte le modifiche apportate al sistema operativo e sulle loro implicazioni per l’esperienza.