Microsoft chiude Paint 3D: fine di un progetto deludente

Non sorprende troppo la decisione presa da Microsoft di eliminare in maniera definitiva Paint 3D dai suoi sistemi Windows.

Microsoft ha annunciato la chiusura di Paint 3D, l’applicazione lanciata nel 2016 con l’intento di portare il disegno digitale a un nuovo livello attraverso le tecnologie tridimensionali. A partire dal 4 novembre 2024, Paint 3D non sarà più disponibile per il download dal Microsoft Store e cesserà di ricevere aggiornamenti, segnando la fine di un progetto che non ha soddisfatto le aspettative iniziali.

Microsoft Paint 3D, un capitolo che si chiude definitivamente

Introdotto nell’ottobre 2016, Paint 3D faceva parte della strategia di Microsoft di promuovere le tecnologie 3D, in coincidenza con il lancio del dispositivo HoloLens. L’idea era quella di sostituire completamente il classico Paint, offrendo agli utenti la possibilità di creare opere d’arte tridimensionali. Tuttavia, nonostante le grandi promesse, Paint 3D non ha riscosso il successo sperato e l’azienda ha continuato a supportare la versione tradizionale di Paint, che ha dimostrato di avere un seguito più solido tra gli utenti.

Nel 2021, Microsoft ha persino rimosso Paint 3D dalle nuove installazioni di Windows 10, una decisione che ha sottolineato ulteriormente la mancanza di interesse per l’applicazione. La notizia della sua dismissione è stata rivelata dall’utente @phantomofearth su X (ex Twitter), che ha notato un banner all’interno dell’app che informava gli utenti della prossima rimozione.

Questa chiusura arriva in un momento in cui Microsoft sta invece investendo nuove funzionalità nel Paint classico per Windows 10 e 11. I membri del Windows Insider Program hanno recentemente ricevuto aggiornamenti che introducono strumenti più avanzati, come un cursore per regolare le dimensioni di matite e pennelli, oltre a miglioramenti per gli strumenti di disegno e cancellazione. Inoltre, il tool di disegno è stato potenziato con l’intelligenza artificiale, evidenziando l’evoluzione delle priorità dell’azienda nel settore del software creativo.

Con il ritiro di Paint 3D, Microsoft chiude un capitolo della sua storia software, riflettendo una riorganizzazione delle proprie offerte per rispondere meglio alle esigenze degli utenti moderni e alle tendenze attuali nel campo della creatività digitale.