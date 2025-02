LATIS: il futuro del monitoraggio dei droni per città più sicure

Recenti sviluppi tecnologici hanno reso possibile una nuova era nella gestione del traffico dei droni. Un team della Brigham Young University ha creato un sistema economico chiamato LATIS dalle grandi potenzialità. Il sistema promette infatti di rivoluzionare la sicurezza aerea nelle aree urbane. Utilizzando radar a basso costo, una stazione base e un sofisticato algoritmo di tracciamento, è in grado di monitorare con precisione diversi droni in volo. Ma cosa lo rende davvero così interessante? A differenza dei costosi radar da torre di controllo, al LATIS servono solo poche centinaia di euro. Considerando quanto i droni stiano diventando sempre più comuni, garantire la loro sicurezza diviene ancor più importante ogni giorno che passa. Il sistema si distingue poi per la sua versatilità. I radar sono portatili, a basso consumo energetico e facili da installare. Pensato per essere usato anche in scenari di emergenza, LATIS è dunque facilmente adattabile. La sua rapidità di installazione lo rende ideale persino in aree colpite da disastri naturali. Qui, la possibilità di monitorare droni per evitare collisioni con altri velivoli diventa fondamentale.

Tecnologia di precisione per il controllo in tempo reale dei droni

Dal punto di vista tecnico, LATIS si avvale di radar a schiera di fase e RTK-GPS per tracciare i droni in tempo reale. Ogni radar è capace di scansionare il suo campo visivo in meno di un secondo, garantendo una copertura accurata. La rete di radar consente di combinare i dati provenienti da più dispositivi, consentendo il tracciamento simultaneo di diversi droni. In che modo una tecnologia così semplice riesce a ottenere una precisione superiore al metro? I risultati sono sorprendenti. LATIS ha mostrato una precisione straordinaria, con un margine di errore medio inferiore a un metro in ogni direzione. Il suo impiego potrebbe prevenire incidenti, come quello avvenuto a Los Angeles, dove un drone ha colpito un aereo antincendio. In futuro, il sistema LATIS potrebbe essere la chiave per garantire cieli urbani più sicuri.