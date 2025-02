Xiaomi 15 e Ultra: prezzi invariati e prestazioni da top di gamma

Sembra proprio che Xiaomi sia pronta a lanciare i suoi nuovi modelli, lo Xiaomi 15 e il 15 Ultra, e la notizia che ha subito attirato l’attenzione è che i prezzi non aumenteranno rispetto alla generazione precedente. Se i rumor si rivelano esatti, il modello base partirà da 999 euro, mentre la versione Ultra costerà 1.499 euro. Considerando i rincari visti negli ultimi anni nel mondo della tecnologia, questa è una bella sorpresa per chi aspettava di fare l’upgrade senza spendere di più.

Tutto quello che devi sapere su Xiaomi 15 e 15 Ultra

Un dettaglio interessante riguarda la versione da 512 GB dello Xiaomi 15, che dovrebbe mantenere il prezzo di 1.099 euro, proprio come il modello equivalente dell’anno scorso. La variante base, invece, probabilmente partirà da 256 GB di memoria, il che significa che chi teme di rimanere a corto di spazio può stare tranquillo: le configurazioni non dovrebbero subire grossi cambiamenti.

Per quanto riguarda i colori, Xiaomi ha deciso di giocare con tonalità eleganti. Il modello standard arriverà in verde, nero e bianco, mentre il 15 Ultra sarà disponibile in una sola versione cromata, che punta tutto su un look premium. Ma non è solo una questione di estetica: sotto la scocca, questi dispositivi nascondono caratteristiche da veri top di gamma. Lo Xiaomi 15 avrà 12 GB di RAM, mentre l’Ultra salirà a ben 16 GB, perfetti per chi cerca prestazioni al massimo livello. Anche la memoria interna sarà generosa: l’Ultra partirà da 512 GB, con la possibilità di una versione da 1 TB per il mercato cinese, anche se non è ancora chiaro se arriverà a livello globale.

E se parliamo di potenza, entrambi i modelli saranno equipaggiati con il nuovo Snapdragon 8 Elite, una garanzia di velocità e fluidità. Anche i display saranno di altissima qualità: lo Xiaomi 15 avrà un OLED LTPO da 6,36 pollici con una luminosità di ben 3.200 nit, mentre l’Ultra spingerà ancora di più con un AMOLED LTPO da 6,73 pollici e una risoluzione di 3.200 x 1.440 pixel.

Una fotocamera da 200 MP

Ma il vero pezzo forte è la fotocamera. Lo Xiaomi 15 avrà un sistema a tre sensori da 50 MP, mentre l’Ultra alzerà ulteriormente il livello con una fotocamera principale da 50 MP con sensore da 1 pollice e un teleobiettivo periscopico da 200 MP, pronto a regalare scatti incredibili. Anche la batteria non delude: 5.400 mAh per il modello base e ben 6.000 mAh per l’Ultra, entrambi con ricarica rapida a 90W via cavo e 50W wireless.

Lo Xiaomi 15 è già in vendita in Cina da qualche mese, mentre l’Ultra debutterà nel mercato locale entro la fine del mese. Per il resto del mondo, invece, bisognerà aspettare l’inizio di marzo. Insomma, Xiaomi sembra avere tutte le carte in regola per fare colpo con questa nuova generazione di smartphone, e ora non resta che aspettare per vedere se manterranno le promesse.