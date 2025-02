Whatsapp può essere un pericolo: tantissimi conti a rischio

Se siete soliti utilizzare WhatsApp ogni giorno sicuramente nelle ultime settimane potreste essere incappati anche voi in un fenomeno che sta cogliendo di sorpresa moltissimi udenti, recentemente infatti sono entrati in circolazione delle nuove truffe online che sfruttano come mezzo di contatto per l’appunto il noto social di messaggistica istantanea, i truffatori infatti stanno iniziando ad utilizzare l’applicazione dal momento che quest’ultima gli rende la vita più facile, risulta infatti più facile contattare un maggior numero di utenti per aumentare così le probabilità di successo dei tentativi di truffa.

I truffatori ovviamente hanno come scopo il proprio profitto ai danni delle vittime che ci cascano, nello specifico cercano di ottenere informazioni sensibili tra le quali spiccano i codici per accedere all’Internet banking dei conti correnti.

Anche in Italia, il fenomeno ha preso largamente piede ed è comunque delle informazioni per riuscire a cogliere il pericolo quando quest’ultimo vi si pone davanti agli occhi, vediamo insieme qualche dettaglio in più.

La truffa come messaggio

La truffa in questione si presenta all’utente come un semplice messaggio che però presenta delle caratteristiche decisamente peculiari, si tratta di un messaggio con al suo interno una richiesta di tempo per poter scambiare una conversazione, quest’ultimo arriva da un numero sconosciuto e non presente in rubrica e che grazie a WhatsApp possiamo constatare non condividere nessun tipo di gruppo con noi, per di più suffragare i sospetti avremo anche un prefisso decisamente non utilizzato in Italia e un paese di provenienza altrettanto inaspettato, nella maggior parte dei casi si tratta di un paese appartenente all’Africa tra i quali spiccano Nigeria e Sudafrica.

Se doveste ricevere un messaggio con tutti questi elementi, potete stare certi che si tratta di un tentativo di truffa a tutti gli effetti, di conseguenza la cosa migliore da fare è bloccare immediatamente l’utente in modo tale che non cerchi di entrare nuovamente in contatto con voi.