Amazon SCONTA di 200 euro il notebook da gaming di MSI: ottima OFFERTA per tutti

Acquistare un notebook da gaming è divenuto veramente molto più facile di quanto avreste mai immaginato, come nel caso di MSI Thin 15, un dispositivo di ultima generazione, che gli utenti si ritrovano a poter acquistare con un risparmio di 200 euro sul suo valore originario di listino, senza troppe rinunce legate alle specifiche tecniche.

Il modello di cui vi parliamo è il B13UCX-2008IT, un dispositivo che parte con il presentare un display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione massima in FullHD, e soprattutto la presenza del refresh rate che può raggiungere fino i 144Hz, per una maggiore fluidità in fase di utilizzo. Il processore è il top Intel Core-i7 di tredicesima generazione (codice i7-13620H), che si butta nell’ambito gaming con la presenza della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2050 e 4GB di GDDR6 dedicati. La configurazione del prodotto prevede 512GB di memoria interna su SSD (PCIe4) e 16GB di RAM DDR4 a 3200MHz.

Non dimenticatevi del canale Telegram disponibile a questo link, dove si trovano le offerte ed i codici sconto Amazon gratis in esclusiva assoluta.

MSI Thin 15 è disponibile in promozione su Amazon

Il prezzo di vendita di questo notebook da gaming è decisamente più economico di quanto avreste immaginato, essendo comunque un prodotto che viene a costare solamente 749 euro, contro i 949 euro previsti in origine di listino, approfittando in questo modo di un risparmio del 21% sul valore originario. La consegna avviene presso il vostro domicilio entro pochissimi giorni dall’acquisto, con garanzia ad ogni modo di 2 anni. Lo potete acquistare premendo qui.

Il sistema operativo è Windows 11 Home, con praticamente nessuna personalizzazione grafica, in questo modo non vengono installate applicazioni aggiuntive, e l’utente può godere sin da subito di un’esperienza stock. La garanzia, di cui vi abbiamo parlato poco sopra, è italiana, ciò sta a significare che è perfettamente compatibile con il nostro paese, non è un prodotto importato.