In arrivo nuove conferme per il Samsung galaxy s25 edge

Corrono le indiscrezioni e si fanno sempre più insistenti nel lancio primaverile del Samsung Galaxy S25 Edge: un leaker molto attendibile, ha rivelato su Twitter che il dispositivo sarà disponibile in un periodo compreso tra aprile e giugno. Ad ogni modo, Samsung non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale sul dispositivo, e non ha dichiarato nemmeno le tempistiche a riguardo.

Ecco cosa sappiamo a riguardo

Sono moltissime le indiscrezioni che parlavano della periodo di uscita, ancora prima che il prodotto fosse presentato. Alcuni esperti hanno predetto che l’uscita del dispositivo possa avvenire in primavera inoltrata, indicando il mese preciso, aprile. Lo smartphone dovrebbe essere disponibile con una gamma ristretta di prodotti acquistabili e Samsung avrebbe optato per questa decisione, per conoscere e capire dettagliatamente la risposta del pubblico nei confronti di un dispositivo così particolare.

Lo smartphone, che ricalca il moniker Edge usato in passato per smartphone e computer particolarmente innovativi o peculiari, come ad esempio per quanto riguarda il Galaxy Note Edge, il primo con un display dal bordo curvo, e successivi S6 e S7 Edge, sarà senza dubbio sottile. Infatti sembrerebbe avere uno spessore intorno ai 6 mm, forse addirittura un pochino inferiore. Questo avrà porterà di cambiamenti dal punto di vista di fotocamere e batteria, i due componenti più complicati dal punto di vista prettamente fisico.

Galaxy S25 Edge dovrebbe, in caso di risultato ottimale, inaugurare la partenza per i Galaxy S di prossima generazione, e soprattutto per i pieghevoli a libro. Queste le specifiche tecniche ufficiose, tutt’altro, ancora, che ufficiali: