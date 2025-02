OPPO: in arrivo il pieghevole più sottile di sempre

OPPO sta per introdurre una novità interessante per il settore degli smartphone pieghevoli. Ciò grazie al lancio dell’attesissimo Find N5, fissato per il 20 febbraio 2025. L’evento globale si terrà a Singapore. Insieme al Find N5, OPPO presenterà anche il nuovo Watch X2, arricchendo la sua gamma di prodotti per l’ecosistema smart. Le aspettative sono altissime, alimentate dai teaser che hanno progressivamente svelato dettagli importanti sul design e le specifiche tecniche del nuovo pieghevole.

OPPO lancia il suo nuovo pieghevole “sottilissimo”

Tra gli elementi distintivi spicca la cerniera in lega di titanio stampata in 3D. Una soluzione innovativa che promette una maggiore resistenza e un’esperienza pieghevole praticamente priva di difetti visivi. OPPO non si limita a migliorare la funzionalità, ma punta anche a stabilire nuovi standard di design. Ciò offrendo tre eleganti colorazioni: Jade White, Satin Black e una versione premium in pelle, la Twilight Purple. Quest’ultima sarà disponibile in mercati selezionati.

Sul fronte tecnico, il Find N5 promette prestazioni di altissimo livello grazie al processore Snapdragon 8 Elite SoC. Inoltre, presenterà una configurazione di memoria che comprende 16GB di RAM, espandibili virtualmente di altri 12GB. Con spazio di archiviazione interno di 512GB. Il display interno da 8,12 pollici rappresenta il cuore pulsante del dispositivo. Il comparto fotografico potrebbe includere un sensore principale da 50MP. Con un sensore secondario da 8MP. Ed infine, un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x.

OPPO ha lavorato anche sull’autonomia. Il nuovo Find N5 avrà una batteria da 5.600mAh. Abbinata a un sistema di ricarica rapida cablata da 80W e wireless da 50W. Per gli utenti più esigenti, la resistenza all’acqua certificata IPX6, IPX8 e IPX9 sarà un ulteriore punto di forza. È previsto che il Find N5 verrà lanciato globalmente anche con il nome di OnePlus Open 2. Continuando la strategia di rebranding già adottata per i modelli precedenti. Non resta che attendere il 20 febbraio per scoprire se OPPO riuscirà davvero a rivoluzionare il mercato dei pieghevoli.