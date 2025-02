Dazi e auto, rischio rincari fino a 3.000 euro

Sono numerose le iniziative prese dal nuovo Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Iniziative che nella maggior parte dei casi stanno facendo discutere alcuni. Per quanto riguarda il settore automotive, Trump ha deciso di imporre dei dazi che potrebbero avere conseguenze negative.

A mostrare particolare preoccupazione per tale decisione è Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane. Quest’ultima, infatti, ha deciso di lanciare l’allarme per quelle che potrebbero essere le conseguenze dell’istituzione dei dazi sul settore delle quattro ruote. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli che sono stati diffusi.

Dazi: la conseguenza della decisione di Trump

Il nuovo Presidente degli Stati Uniti intende portare avanti nuove strategie. Strategie che puntano a migliorare la sicurezza degli Stati Uniti ma non solo. L’imposizione di dazi, infatti, potrebbe avere effetti del tutto negativi sul settore automotive. Secondo quanto diffuso da Federcarrozzieri, le conseguenze potrebbero ricadere direttamente su vetture e componentistica commercializzata in Italia.

La stessa associazione fa sapere che per le case automobilistiche la conseguenza principale si tradurrebbe in mancati profitti e perdite economiche. Tutto ciò anche nel caso in cui i dazi dovessero essere imposti solamente per Messico e Canada. Non dobbiamo dimenticare che i principali brand, come Volkswagen, Audi, Bmw, Stellantis, Honda e molti altri, producono proprio in Canada e Messico.

Secondo alcune stime effettuate nei giorni scorsi, per quanto riguarda la casa automobilistica Volkswagen, che una cifra pari a 8 miliardi di euro circa di ricavi subiranno l’influenza dei nuovi dazi imposti dall’amministrazione Trump.

Tutto ciò non potrà però che avere conseguenze dirette anche sugli utenti. Non si esclude infatti che si possa giungere ad un aumento del costo delle vetture. Il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli, ha infatti dichiarato che i dazi rischiano di determinare a livello globale una nuova impennata dei listini delle auto, che nel 2025 potrebbero salire in media di 2.500/3.000 euro rispetto ai prezzi attuali.