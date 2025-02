CoopVoce EXTRA 300: 300 GB e minuti illimitati a 9,90€!

CoopVoce lancia una nuova offerta speciale fino al 5 marzo: EXTRA 300, disponibile a soli 9,90€ al mese, senza costi aggiuntivi. Questa promozione garantisce 300 GB sulla rete mobile 4G, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti. L’attivazione è gratuita e non ci sono vincoli. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese, mantenendo il prezzo fisso, senza aumenti, come promesso dall’operatore.

CoopVoce lancia EXTRA 300

Per attivare EXTRA 300, è possibile farlo comodamente online, scegliendo tra la spedizione della SIM a casa o il ritiro in uno dei 900 punti vendita Coop. Se si sceglie la spedizione a domicilio, l’attivazione sarà gratuita, e il cliente avrà fino a 30 giorni per attivare la SIM online o presso un punto vendita. Inoltre, per chi già è cliente CoopVoce, l’attivazione della nuova promozione non prevede costi extra, con il pagamento del primo canone mensile di 9,90€.

Il processo di attivazione online è semplice e veloce. Se si sceglie la spedizione a casa, sarà necessario collegarsi al portale CoopVoce per completare la registrazione, inserendo il numero d’ordine ricevuto via email e SMS. L’autenticazione può avvenire tramite SPID o video riconoscimento, seguendo le istruzioni indicate nel tutorial online. Una volta verificata l’identità, il numero di telefono sarà trasferito a CoopVoce e i servizi saranno attivi entro tre giorni lavorativi.

Nel caso in cui si decida di ritirare la SIM in un punto vendita Coop, l’attivazione rimane gratuita e rapida, con la possibilità di completare l’intera procedura direttamente in negozio.

CoopVoce non prevede costi nascosti né cambi di tariffa, offrendo un servizio trasparente e conveniente per i nuovi e vecchi clienti. La promozione è valida fino al 5 marzo 2025 e consente di usufruire di una rete veloce e di numerosi vantaggi. Insomma, CoopVoce si conferma come una tra le scelte più ambite nel mercato della telefonia, sempre pronta a soddisfare le richieste di una clientela sempre più esigente nella maniera più chiara possibile.