Auto diesel, immatricolazioni in calo a gennaio 2025

Il mercato auto è sempre più ricco di proposte visto che i costruttori cercano sempre di rispondere alle diverse esigenze degli utenti. Se da una parte l’ultimo periodo è stato caratterizzato da una crescente diffusione di veicoli elettrici, dall’altra le propulsioni tradizionali come le auto diesel continuano ad essere tipologie scelte dagli automobilisti.

Ma qual è l’attuale situazione del mercato delle auto diesel? Una domanda del tutto interessante per capire come prosegue l’andamento delle vendite. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

Auto diesel: i dati di gennaio 2025

Un mercato auto ricco di proposte ma non tutte continuano ad ottenere risultati positivi. Sembra essere proprio il caso delle auto diesel che continuano a perdere quote di mercato in Italia. Secondo i dati diffusi nell’ultimo periodo, a gennaio 2025 le auto immatricolate sono state 12.572 unità, rispetto alle 22.701 registrate a gennaio 2024.

Una situazione che può essere analizzata nello specifico grazie ai dati diffusi da UNRAE. Non ha caso, ci viene permesso di capite che il calo delle auto diesel ha portato ad una crescita delle auto a GPL. A tal proposito, viene reso noto che nei primi tre mesi del 2025 sono state immatricolate 13.713 vetture a GPL che, tradotto in numeri, equivale ad una quota di mercato del 10,2%.

Dati numeri non fanno altro che mostrare che le scelte degli utenti non solo più le stesse e che le quote di mercato possono subito cambiamenti da un momento all’altro. A gennaio 2025, le auto diesel sono state dunque superate da quelle a GPL in Italia, nonostante siano le ibride a rappresentare i più grandi numeri di immatricolazioni. In merito a queste ultime, i dati UNRAE, ci dicono che a gennaio 2025 sono state 60.500 le unità immatricolate.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito all’andamento del mercato per capire quali sono le scelte degli acquirenti.