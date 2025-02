Google: nuova opzione per i sottotitoli

Google si distingue per il suo impegno verso l’accessibilità dei dispositivi Android. Tra le novità annunciate ci sono miglioramenti alla funzionalità Sottotitoli in tempo reale. Una caratteristica pensata per rendere i contenuti audio più fruibili. Si tratta di un’opzione particolarmente valida, soprattutto per le persone con problemi di udito. O anche in situazioni dove l’audio non può essere ascoltato. La funzionalità è stata, in un primo momento, introdotta sui dispositivi Pixel. Consente agli utenti di vedere i sottotitoli in tempo reale per qualsiasi contenuto audio. Con il rilascio della versione 16 dell’app Android System Intelligence, Google ha fatto un ulteriore passo avanti. L’azienda di Mountain View ha introdotto la possibilità di personalizzare l’aspetto visivo del “box” che ospita i sottotitoli.

Google introduce una nuova opzione per i sottotitoli

La nuova opzione è stata denominata “Trasparenza dello sfondo”. Rappresenta una svolta in termini di design e usabilità. Prima di tale aggiornamento, i sottotitoli erano mostrati in un box con sfondo opaco, coerente con il tema chiaro o scuro del sistema. Ora, attivando l’opzione di trasparenza, lo sfondo del box diventa semitrasparente, mantenendo il testo pienamente leggibile. Tale soluzione consente di ridurre l’intrusività visiva del box, integrandolo meglio con i contenuti visualizzati sullo schermo.

L’opzione “Trasparenza dello sfondo” è facilmente accessibile nel menu delle impostazioni rapide del dispositivo. Al momento, la funzionalità è in fase di distribuzione graduale. Ciò tramite aggiornamenti lato server per i dispositivi Pixel. Per gli altri smartphone Android, bisognerà attendere ancora. È probabile che il rilascio avvenga nelle prossime settimane.

L’attenzione di Google verso dettagli come questi dimostra il suo impegno nell’offrire un’esperienza utente inclusiva. In tal modo l’azienda dimostra come anche i più piccoli aggiornamenti possano avere un grande impatto sulla vita quotidiana degli utenti. Non resta che attendere per scoprire come suddetta novità si integrerà con l’ecosistema di Google. Con la nuova funzione il colosso propone una nuova opzione utile per l’accessibilità.