Samsung Galaxy S24 Ultra: il prezzo AMAZON è FOLLE, sconto di quasi 600 euro

La comparsa sul mercato della versione successiva dello stesso smartphone ha spinto Amazon, e gli altri rivenditori, ad abbassare notevolmente il livello di prezzo di Samsung Galaxy S24 Ultra, uno smartphone che ancora oggi può essere considerato a tutti gli effetti un top di gamma a tutto tondo, proprio grazie alle sue specifiche tecniche di altissimo livello.

La prima cosa da sapere, nell’esatto momento in cui doveste decidere di acquistarlo, sono le dimensioni superiori alla media, proprio perché è uno smartphone grande (162,3 x 79 x 8,6 millimetri) e pesante, pari a 232 grammi. Il suo essere ingombrante non lo rende prettamente adatto a tutti, con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, octa-core con frequenza di clock a 3,3GHz e GPU Adreno 750, viene completato da una configurazione, nella variante discussa nell’articolo, da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (che comunque non è espandibile con microSD).

Collegatevi subito qui per essere sicuri di avere i codici sconto Amazon gratis e tutti i prezzi più bassi in esclusiva direttamente sul vostro smartphone.

Samsung Galaxy S24 Ultra: lo sconto mai visto su Amazon

Il prezzo di vendita di Samsung Galaxy S24 Ultra è davvero interessante al giorno d’oggi, uno smartphone che costa molto meno di quanto avreste mai immaginato, proprio in confronto al suo prezzo originario di listino di 1469 euro, risparmiando a tutti gli effetti il 40% in questi giorni su Amazon, per arrivare ad un valore finale di soli 879,99 euro. Ordinatelo al seguente link.

Il display è l’altro suo punto di forza, un pannello Dynamic AMOLED 2X, con risoluzione di 1440 x 3088 pixel ed anche 501 ppi, che può raggiungere un refresh rate a 120Hz, il tutto con protezione Gorilla Glass Armor e 16 milioni di colori. Il comparto fotografico viene composto, nella parte posteriore, da 4 sensori: principale da 200 megapixel, ultragrandangolare da 50 megapixel, e due teleobiettivi da 12 e 10 megapixel. I video possono essere registrati al massimo in 8K.