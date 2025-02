DeepSeek: trasferimento dei dati al governo cinese

L’intelligenza artificiale fa sempre più parte della nostra quotidianità. Si parla di sviluppo tecnologico sempre di più poiché i costruttori del settore tech si impegnano a portare avanti progetti che implementano tecnologie all’avanguardia. Negli ultimi giorni, la nuova piattaforma di intelligenza artificiale, nota con il nome di DeepSeek, è stata al centro dell’attenzione per una serie di motivi.

Oggi torniamo a parlarne poiché un’inchiesta ha svelato che DeepSeek sarebbe in grado di trasferire i dati degli utenti direttamente al governo cinese a causa di alcune funzionalità presenti nel suo codice. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli svelati dall’inchiesta di ABC News.

DeepSeek: trasferimento dei dati degli utenti

Non fa altro che attirare l’attenzione la recente notizia che vede con protagonista la piattaforma cinese di intelligenza artificiale ben conosciuta con il nome di DeepSeek. Ancora una volta il mondo dell’IA torna a fare discutere a causa di problemi di sicurezza.

Come anticipato, l’inchiesta condotta da ABC News svela che DeepSeek implementerebbe all’interno del suo codice alcune funzioni che sono capaci di trasferire i dati degli utenti al governo cinese. Inoltre, sarebbe stata diffusa anche la notizia relativa ad una proposta di legge per vietare l’utilizzo dell’app sui dispositivi governativi federali statunitensi.

Stando a quanto emerso da un’analisi condotta da un’azienda canadese che si occupa di cybersicurezza, il codice di DeepSeek conterrebbe alcuni collegamenti diretti con server e società cinesi che sono sotto il controllo del governo di Pechino.

Tale situazione non fa altro che preoccupare e pone interrogativi in merito alla vulnerabilità dei dati sensibili. Dati riguardanti sia i cittadini che i funzionari statunitensi. Ancora una volta i dati degli utenti si trovano sotto pericolo diretto a causa di vulnerabilità delle app e delle piattaforme.

Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito alla questione per comprendere quali saranno i passi successivi e le decisioni che saranno prese. Sembrerebbe che alcuni deputati abbiano deciso di presentare il “No DeepSeek on Government Devices Act” per vietare l’uso di DeepSeek sui dispositivi elettronici di proprietà del governo federale.